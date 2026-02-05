Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Sıra dışı uygulama: Develere pasaport verilecek

Suudi Arabistan'da yerel deve popülasyonu için sıra dışı bir uygulama tanıtıldı. Artık develerin de pasaportu olacak.

Sıra dışı uygulama: Develere pasaport verilecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 13:12

, develere pasaport projesini başlatıyor. Suudi Arabistan hükümeti, yerel deve popülasyonu için pasaport uygulamasını tanıttı. Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bakan Yardımcısı, sektörünün verimliliğini artırmak ve develerin bir veri tabanını oluşturmak amacıyla deve pasaportunu sundu" denildi.

Sıra dışı uygulama: Develere pasaport verilecek

CİNSİ VE SAHİBİ YAZACAK

Bakanlık açıklamasına göre, deve pasaportunda hayvan, cinsi ve sahibi hakkında bilgi içeren resmi olarak akredite edilmiş bir belge olacak. Her deve için doğru ve güvenilir bir tıbbi dosya oluşturulmasını sağlaması amaçlanan pasaportlarda, popülasyon genelinde bulaşıcı hastalıkların izlenmesine yönelik çabaları kolaylaştıracak ayrıntılı bir aşı kaydı içereceği kaydedildi.

Sıra dışı uygulama: Develere pasaport verilecek

Bakanlık, pasaportların ayrıca sahiplik haklarının doğrulanması sürecini basitleştireceğini ve hayvancılık yapanlar için seçici yetiştirme uygulamalarını da geliştireceğini belirtti.

