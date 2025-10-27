Skandal gün yüzüne çıktı: Birçok kuruma dağıtılan tavuk etlerinde metal bulundu

ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetimi Servisi, Hormel Foods'a ait tavuk etlerinde metal tespit edildiğini duyurdu. ABD'de otellere, restoranlara ve kurumlara tavuk eti dağıtan Hormel Foods'ta yapılan incelemeler doğrultusunda skandal gün yüzüne çıktı.

2 bin tondan fazla tavuk etinin çağrılma nedeninin, yapılan incelemelerde firmaya ait bazı tavuk etlerinde metal tespit edilmesi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu çağrının, 10 Şubat ile 19 Eylül arasında satılan etleri kapsadığı kaydedildi.