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İstanbul
ABD’nin California eyaletinde sıra dışı görünümüyle dikkat çeken bir hayvan vatandaşın dikkatini çeki. Yürümekte güçlük çeken ve tüysüz yapısıyla sokak sokak gezen hayvan kısa sürede ülke gündemine oturdu.
San Diego'nun Mission Hills bölgesinde yürüyüş yaptığı sırada alışılmadık bir hayvanla karşılaşan Dan Fulkerson, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Tüylerinin büyük bölümünü kaybettiği görülen hayvanın, bir evin garaj girişinde hareket etmekte güçlük çektiği dikkat çekti.
Fulkerson, çektiği videoyu Instagram hesabında yayımlayarak takipçilerinden yardım istedi. Hayvanın ne kediye ne de köpeğe benzediğini ifade eden Fulkerson'un paylaşımı, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.
Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılar hayvanın türü hakkında farklı tahminlerde bulundu. Bazı kişiler, yoğun tüy kaybı nedeniyle canlının uyuz hastalığına yakalanmış bir rakun olabileceğini öne sürdü. Diğer yorumlarda ise çakal, opossum veya tüysüz köpek ihtimalleri dile getirildi. Parazit kaynaklı uyuz hastalığı; hayvanlarda şiddetli kaşıntı, tüy dökülmesi ve deride kabuklanma gibi belirtilere neden olabiliyor.
Fulkerson, karşılaştığı hayvanın durumunu fark etmesinin ardından yetkililerle iletişime geçtiğini ve bölgedeki hayvan kontrol birimine ihbarda bulunduğunu belirtti.