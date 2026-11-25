ABD’nin California eyaletinde sıra dışı görünümüyle dikkat çeken bir hayvan vatandaşın dikkatini çeki. Yürümekte güçlük çeken ve tüysüz yapısıyla sokak sokak gezen hayvan kısa sürede ülke gündemine oturdu.

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN GÖRDÜ

San Diego'nun Mission Hills bölgesinde yürüyüş yaptığı sırada alışılmadık bir hayvanla karşılaşan Dan Fulkerson, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Tüylerinin büyük bölümünü kaybettiği görülen hayvanın, bir evin garaj girişinde hareket etmekte güçlük çektiği dikkat çekti.

HAYVANI KİMSE TANIYAMADI

Fulkerson, çektiği videoyu Instagram hesabında yayımlayarak takipçilerinden yardım istedi. Hayvanın ne kediye ne de köpeğe benzediğini ifade eden Fulkerson'un paylaşımı, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.



RAKUN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılar hayvanın türü hakkında farklı tahminlerde bulundu. Bazı kişiler, yoğun tüy kaybı nedeniyle canlının uyuz hastalığına yakalanmış bir rakun olabileceğini öne sürdü. Diğer yorumlarda ise çakal, opossum veya tüysüz köpek ihtimalleri dile getirildi. Parazit kaynaklı uyuz hastalığı; hayvanlarda şiddetli kaşıntı, tüy dökülmesi ve deride kabuklanma gibi belirtilere neden olabiliyor.



HAYVAN KONTROL EKİBİNE BİLDİRDİ

Fulkerson, karşılaştığı hayvanın durumunu fark etmesinin ardından yetkililerle iletişime geçtiğini ve bölgedeki hayvan kontrol birimine ihbarda bulunduğunu belirtti.

