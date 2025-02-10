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 | Mutluhan Yildiz

Son dakika | Hamas esir takasının ertelendiğini duyurdu!

Son dakika haberi: Hamas, 15 Şubat'ta yapılması beklenen esir takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

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Son dakika | Hamas esir takasının ertelendiğini duyurdu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 19:55

Son dakika haberine göre, Hamas ile İsrail arasında yürütülen Gazze'deki ateşkes ve esir takası sürecinde yeni bir engel ortaya çıktı. Hamas, 15 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan esir değişiminin belirsiz bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat tarihinde yapılması planlanan esir takasının ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Düşman Gazze'ye yardım girişlerini engelledi. Ateşkesi defalarca ihlal etti. Cumartesi günü bırakacağımız esirlerin takas işlemini ikinci bir duyuruya kadar erteledik" denildi.

'İSRAİL ANLAŞMA ŞARTLARINA UYMADI'

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son üç haftadır anlaşma şartlarına uymadığı ve ihlallerde bulunduğu öne sürüldü.

"Direniş liderliği, düşmanın anlaşmaya aykırı adımlarını yakından takip ediyor. Yerinden edilmiş sivillerin Gazze'nin kuzeyine dönüşü engelleniyor, hatta bu kişiler silahlı saldırılara maruz kalıyor. Bu nedenle Cumartesi günü planlanan esir değişimini ikinci bir duyuruya kadar askıya aldık. İsrail'in mutabakata bağlı kalması durumunda biz de anlaşma şartlarını uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Ubeyde, İsrail'in insani yardımların bölgeye girişine de engel olduğunu iddia etti.

Hamas yetkilileri, anlaşmanın ilerleyen süreçte nasıl şekilleneceğine dair yeni bir açıklama yapacaklarını belirtti.

ATEŞKES ANLAŞMASI...

Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Varılan uzlaşma, 19 Ocak Pazar günü Türkiye saatiyle 12.15'te yürürlüğe girmişti. Üç aşamadan oluşan ateşkes sürecinin ilk 42 gününde, 33 İsrailli esir ile 1900’den fazla Filistinli tutuklu serbest bırakılacak.

Hamas, Gazze Şeridi’nde ateşkesin ikinci aşamasına yönelik müzakerelerin başladığını açıklamıştı.

 

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