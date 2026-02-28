Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Son Dakika: İsrail–İran gerilimi sonrası uçuşlar iptal mi edildi? Hangi seferler risk altında?

İsrail–İran gerilimi sonrası uçuşlar iptal mi edildi? Hangi seferler risk altında? İsrail ve ABD’nin İran’a saldırısında son durum nedir? Altın ve dolar fiyatları bu durumdan nasıl etkilendi?, Liderlerin açıklamaları ne oldu? İşte merak edilen sorular ve cevapları.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Son Dakika: İsrail–İran gerilimi sonrası uçuşlar iptal mi edildi? Hangi seferler risk altında?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 14:05

28 Şubat 2026 itibarıyla İsrail ve ABD, İran’a yönelik koordineli bir başlattı. Tahran ve çevresinden patlama sesleri duyuldu, sirenler çaldı.

Operasyon sonrası ortaya çıkan kritik sorular şunlar:

Uçuşlar iptal edildi mi? Hangi seferler risk altında?

İsrail ve ABD’nin İran’a saldırısında son durum nedir?

Altın ve dolar fiyatları bu gelişmeden nasıl etkilendi?

Liderler konuya dair ne açıklama yaptı?

İSRAİL–İRAN GERİLİMİ SONRASI UÇUŞLAR İPTAL Mİ EDİLDİ?

ABD-İran gerilimi tırmanırken, İstanbul’dan Tahran’a giden uçuşların iptal edildiği yönündeki iddialar gündeme geldi. Ancak Türk Hava Yolları (THY), herhangi bir sefer iptali olmadığını açıkladı.

Son Dakika: İsrail–İran gerilimi sonrası uçuşlar iptal mi edildi? Hangi seferler risk altında?


İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, Haziran 2025’te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları nedeniyle kesintiye uğramıştı. Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman’ın arabuluculuğunda müzakereler yeniden canlandırılmıştı.

Gerilimin devam ettiği ortamda, İstanbul-Tahran uçuşlarının iptal edildiği yönündeki iddialar sosyal medyada yayılınca THY’den açıklama geldi. Basın Müşaviri Yahya Üstün, şunları söyledi:

“İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.”

Son Dakika: İsrail–İran gerilimi sonrası uçuşlar iptal mi edildi? Hangi seferler risk altında?


İSRAİL VE ABD’NİN İRAN’A SALDIRISINDA SON DURUM NEDİR?

28 Şubat 2026 itibarıyla İsrail ve ABD, İran’a koordineli bir askeri operasyon başlattı. Tahran ve çevresinde patlamalar ve sirenler bildirildi. İran yönetimi ise misilleme olarak füzelerle cevap verdi. İsrail’de de hava savunma sistemleri devreye alındı.

Son Dakika: İsrail–İran gerilimi sonrası uçuşlar iptal mi edildi? Hangi seferler risk altında?

İRAN’DAN MİSİLLEME VE ARTAN RİSKLER

İran Dışişleri, ülkeyi savunma konusunda kararlı olduklarını ve “tarihlerinde görülmemiş bir cevap” vereceklerini açıkladı. Bölgedeki gerilim, siviller ve havayolu ulaşımı açısından ciddi risk oluşturuyor.

AVRUPA VE TÜRKİYE VATANDAŞLARINA UYARILAR

Birçok Avrupa ülkesi, vatandaşlarına İsrail, İran ve çevresindeki bölgelerden uzak durmaları veya ayrılmaları çağrısında bulundu. Türkiye’de de yetkililer, bölgeye seyahat edecek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Son Dakika: İsrail–İran gerilimi sonrası uçuşlar iptal mi edildi? Hangi seferler risk altında?


HANGİ SEFERLER RİSK ALTINDA?

Gerilimin yükselmesiyle birlikte birçok havayolu, Ortadoğu seferlerini iptal veya askıya alma kararı aldı. Özellikle:
İsrail, İran Ve Irak hava sahaları

İstanbul–Tahran uçuşları (THY: planlandığı şekilde devam ediyor, sosyal medyadaki iptal iddiaları yanlış)

Tel Aviv, Dubai, Abu Dhabi ve Amman seferleri

Bu rotalarda uçuş öncesi havayolu ile bilet ve sefer durumunu kontrol etmek önem taşıyor.

Son Dakika: İsrail–İran gerilimi sonrası uçuşlar iptal mi edildi? Hangi seferler risk altında?

ALTIN VE DOLAR FİYATLARI BU DURUMDAN NASIL ETKİLENDİ?

Bölgedeki gerginlik, küresel piyasalarda risk algısını artırdı. Altın fiyatları hızla yükseldi, ons altın 5.200 dolar seviyelerini gördü. Türkiye’de gram altın 7.300–7.400 TL bandında işlem görüyor.

LİDERLERİN AÇIKLAMALARI NE OLDU?

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin “karmaşık ve zor bir süreçten geçtiğini” belirtti.

İran Dışişleri, ABD ve İsrail varlıklarına karşı güçlü bir misilleme yapılacağını açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD-İran karşılıklı saldırıları sonrası İngiltere'den savaş açıklaması
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'ın kalbi Tahran'a bir saldırı daha! Hedefte üst düzey yöneticiler var
ETİKETLER
#Askeri Operasyon
#Uçuş Iptalleri
#İsrail-İran Gerilimi
#Altın Dolar Fiyatları
#Bölgesel Risk
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.