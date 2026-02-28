Son Dakika: İsrail–İran gerilimi sonrası uçuşlar iptal mi edildi? Hangi seferler risk altında?

28 Şubat 2026 itibarıyla İsrail ve ABD, İran’a yönelik koordineli bir askeri operasyon başlattı. Tahran ve çevresinden patlama sesleri duyuldu, sirenler çaldı.

Operasyon sonrası ortaya çıkan kritik sorular şunlar:

Uçuşlar iptal edildi mi? Hangi seferler risk altında?

İsrail ve ABD’nin İran’a saldırısında son durum nedir?

Altın ve dolar fiyatları bu gelişmeden nasıl etkilendi?

Liderler konuya dair ne açıklama yaptı?



İSRAİL–İRAN GERİLİMİ SONRASI UÇUŞLAR İPTAL Mİ EDİLDİ?



ABD-İran gerilimi tırmanırken, İstanbul’dan Tahran’a giden uçuşların iptal edildiği yönündeki iddialar gündeme geldi. Ancak Türk Hava Yolları (THY), herhangi bir sefer iptali olmadığını açıkladı.





İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, Haziran 2025’te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları nedeniyle kesintiye uğramıştı. Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman’ın arabuluculuğunda müzakereler yeniden canlandırılmıştı.



Gerilimin devam ettiği ortamda, İstanbul-Tahran uçuşlarının iptal edildiği yönündeki iddialar sosyal medyada yayılınca THY’den açıklama geldi. Basın Müşaviri Yahya Üstün, şunları söyledi:



“İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.”





İSRAİL VE ABD’NİN İRAN’A SALDIRISINDA SON DURUM NEDİR?



28 Şubat 2026 itibarıyla İsrail ve ABD, İran’a koordineli bir askeri operasyon başlattı. Tahran ve çevresinde patlamalar ve sirenler bildirildi. İran yönetimi ise misilleme olarak füzelerle cevap verdi. İsrail’de de hava savunma sistemleri devreye alındı.



İRAN’DAN MİSİLLEME VE ARTAN RİSKLER

İran Dışişleri, ülkeyi savunma konusunda kararlı olduklarını ve “tarihlerinde görülmemiş bir cevap” vereceklerini açıkladı. Bölgedeki gerilim, siviller ve havayolu ulaşımı açısından ciddi risk oluşturuyor.



AVRUPA VE TÜRKİYE VATANDAŞLARINA UYARILAR

Birçok Avrupa ülkesi, vatandaşlarına İsrail, İran ve çevresindeki bölgelerden uzak durmaları veya ayrılmaları çağrısında bulundu. Türkiye’de de yetkililer, bölgeye seyahat edecek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.





HANGİ SEFERLER RİSK ALTINDA?



Gerilimin yükselmesiyle birlikte birçok havayolu, Ortadoğu seferlerini iptal veya askıya alma kararı aldı. Özellikle:

İsrail, İran Ve Irak hava sahaları



İstanbul–Tahran uçuşları (THY: planlandığı şekilde devam ediyor, sosyal medyadaki iptal iddiaları yanlış)



Tel Aviv, Dubai, Abu Dhabi ve Amman seferleri



Bu rotalarda uçuş öncesi havayolu ile bilet ve sefer durumunu kontrol etmek önem taşıyor.



ALTIN VE DOLAR FİYATLARI BU DURUMDAN NASIL ETKİLENDİ?



Bölgedeki gerginlik, küresel piyasalarda risk algısını artırdı. Altın fiyatları hızla yükseldi, ons altın 5.200 dolar seviyelerini gördü. Türkiye’de gram altın 7.300–7.400 TL bandında işlem görüyor.



LİDERLERİN AÇIKLAMALARI NE OLDU?



İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin “karmaşık ve zor bir süreçten geçtiğini” belirtti.



İran Dışişleri, ABD ve İsrail varlıklarına karşı güçlü bir misilleme yapılacağını açıkladı.