Son dakika | Kremlin'den görüşmelere 'şartlı yeşil ışık'! 'Putin-Zelenskiy görüşmesi olabilir ama...'

Son dakika haberi: Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yüz yüze görüşme gerçekleştirebileceğini belirtti. Yapılan açıklamada, bunun gerçekleşmesi için bazı anlaşmaların belirlenmesi gerektiği ifade edildi.