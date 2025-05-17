Son dakika | Kremlin'den görüşmelere 'şartlı yeşil ışık'! 'Putin-Zelenskiy görüşmesi olabilir ama...'

İstanbul
Son dakika haberi: Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yüz yüze görüşme gerçekleştirebileceğini belirtti. Yapılan açıklamada, bunun gerçekleşmesi için bazı anlaşmaların belirlenmesi gerektiği ifade edildi.
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "(Putin-Zelenskiy görüşmesi) Böyle bir görüşme, iki tarafın heyetlerinin çalışmaları sonucunda belirli anlaşmalara varılması halinde mümkündür. Biz bunu mümkün görüyoruz" ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberinin detayları geliyor...