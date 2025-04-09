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 | Berrak Arican

Son dakika | Rus bakan Sergey Lavrov Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 12 Nisan'da Türkiye'ye gelecek. Rus bakan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak.

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Son dakika | Rus bakan Sergey Lavrov Türkiye'ye geliyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 11:31

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere 12 Nisan'da Türkiye'ye geleceği açıklandı. Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2025) dördüncüsü Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, 11-13 Nisan'da Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Son dakika | Rus bakan Sergey Lavrov Türkiye'ye geliyor

Teması "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" olarak belirlenen forum, diplomasiyi, barış ve işbirliğinin itici gücü haline getirecek ortak stratejiler üzerinde çalışılması için dünyanın dört bir yanından katılımcıları bir araya getirecek.

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ETİKETLER
#türkiye
#rusya
#lavrov
#Antalya Diplomasi Forumu
#Dünya
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