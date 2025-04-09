Son dakika | Rus bakan Sergey Lavrov Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere 12 Nisan'da Türkiye'ye geleceği açıklandı. Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2025) dördüncüsü Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, 11-13 Nisan'da Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Teması "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" olarak belirlenen forum, diplomasiyi, barış ve işbirliğinin itici gücü haline getirecek ortak stratejiler üzerinde çalışılması için dünyanın dört bir yanından katılımcıları bir araya getirecek.