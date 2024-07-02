Son dakika | Suriye Devrimi'nin sembol isimlerinden sağduyu mesajları: Hataya hata ile karşılık vermemeliyiz

02 Temmuz 2024 10:11 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 11:00

Suriye Devrimi'nin sembol isimlerinden II. Kolordu Komutanı Fehim İsa, Suriye’de Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde meydana gelen son olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. Provokasyonlara ilişkin uyarılarda bulunan Fehim İsa, sağduyu mesajı verdi.

Halkın provokatörlere uymamaları gerektiğinin altını çizen Fehmi İsa, “Özgürleştirilmiş bölgelerde görevini yerine getiren Türk kardeşlerimize saldıran kamu malları ile özel mülklere zarar vermen provokatörlere uymamamız gerek "dedi.

"TÜRK BAYRAĞINA SAYGILI OLMAMIZ GEREK"

Fitne ateşi yakan fitneye körük ile gidenlerin peşinden gidilmemesi gerektiğini belirten İsa, "Türk bayrağına saygılı olmamız gerek mübarek devrim bayrağımızın bizim için kutsal olduğu gibi Türk bayrağı da Türk kardeşlerimiz ve bizim için kutsal ve önemlidir son olarak özgür halkımızı akıllı ve bilinçle olmaya davet ediyoruz özgürleştirilmiş bölgeleri belirsizliğe sürüklememeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şamiye Cephesi komutanı Ebul İz ise, Suriye halkının mücadelesinde yanlarında olan Türk halkının, bir takım ırkçılarla karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Kurtarılan bölgelerin yaşadığı güvenlik ve istikrarın sürdürülmesinin öneminin altını çizen Ebul İz, “Bu açıdan bakıldığında Cephe El Şamiye liderliği, üyelerine güvenlik ve emniyeti sağlamak, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile bunların çalışanlarını korumak için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri gerektiği konusunda talimatlar yayınladı. Bu nedenle devrimci halkımızı itidalli davranmaya ve meşru taleplerini barışçıl bir şekilde ifade etmeye çağırıyoruz” dedi.

"HESAP SORMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Sivil barışı korumanın önemine değinen Ebul İz, “ İnsanlara veya mallara yönelik her türlü sabotaj veya suistimal eylemini de güçlü bir şekilde kınıyoruz. Barışçıl hareketin, barış içinde bir arada yaşamanın ve halkın tüm bileşenleri arasındaki karşılıklı saygının imajını çarpıtanlardan hesap sormak için çalışacağız” ifadelerini de kullandı. Müşterek Kuvvetler ise, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilgili kurumlarıyla temas halinde bulundukları ifade ederek, özgürleştirilmiş bölge halkını provokatif amaçlı kişilerin peşinden gitmemeye çağırdı.