Suriye Milli Ordusu'ndan gerilimi azaltacak hamle! Türk bayrağını göndere çekerek "kardeşiz" vurgusu yaptılar

02 Temmuz 2024 10:22 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:34

Dün Suriye sınırında yüksek gerilim mevcuttu. Bazı provokasyoncular Türk bayrağına ve Türk tırlarıyla sivil araçlara saldırdı.

Yaşanan bu provokasyonun ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı F16 uçakları, bölgede alçak uçuş gerçekleştirdi.

Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yapılan açıklamalar neticesinde provokasyon eylemi olduğu belirlendi ve gerilim düştü.

VİDEO YAYIMLADILAR

Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylar sonrası SMO, güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla yerel idari binalara askeri kuvvetlerini gönderdi.

Protestoları ve silahlı eylemleri engellemek amacıyla güvenliği sağlayan SMO bileşenlerinden Hamza ve Süleyman Şah tümenlerinin oluşturduğu Müşterek Kuvvetler, askeri karargahlarından video yayımladı.

'BİZ KARDEŞİZ' MESAJI

Türk ve Suriyeli muhaliflerin bayraklarının göndere çekildiği görüntüde, "Bayrağımız bir, düşmanımız bir, biz kardeşiz" açıklaması yer aldı.

Müşterek Kuvvetler yaşanan olaylara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki halkı "fitne sahiplerinin peşinden gitmemeye" çağırmıştı.

TÜRK BAYRAĞINI ÖPTÜLER

Provokasyonların ardından Suriye'den gelen mesaj net. SMO'ya bağlı Hamza Özel Kuvvetleri, Türk bayrağı ile mesaj verdi.

Paylaşılan görsellerde Suriyeli askerler, Türk bayrağını öptüğü anları paylaştı.