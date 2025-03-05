Son dakika | Trump'tan Kongre karşısında ilk konuşma! 'Zelenski ve Putin barışa hazır' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, 2. kez başkan seçildikten sonraki ilk konuşması için Kongre üyelerinin karşısına geçti. 100 dakika kürsüde kalarak rekor kıran Trmup, konuşmasının merkezine ABD ekonomisini koyarken enflasyon, yasa dışı göç, uyuşturucu ile mücadele gibi birçok başlığın yanı sıra uluslararası konulara da değindi. Trump, merakla beklenen gümrük tarifeleri konusunda "Bize vergi uygulayan bütün ülkelere biz de gümrük vergisi uygulayacağız" ifadesini kullanırken Ukrayna - Rusya Savaşı için de hem Zelenski'nin hem de Putin'in barış görüşmeleri için hazır olduğunu söyledi. İşte Trump'ın açıklamalarından satır başları...

ABD'de 20 Ocak günü resmen başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, bu tarihten yaklaşık 6 hafta sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin beraber katıldığı oturumda Amerikan halkına hitap etti. İşte tüm dünyanın merakla beklediği Trump'ın konuşmasından satır başları:

"ALTIN ÇAĞIN BAŞLANGICINDAYIZ"

"Değerli vatandaşlarım Amerika geri döndü. 6 hafta önce bu binanın çatısı altında durdum ve ABD'nin altın çağının başlangıcında olduğumuzu söyledim. 43 günde çoğu yönetimin başaramadığı başarılara imza attık ve bu daha başlangıç. Bugün Meclis'e dönerek ABD momentumun geri döndüğünü söylüyorum ve Amerikan rüyası her zamankinden daha canlı gözümüzün önünde.

"HERKESİN İŞİNİ YAPMASI GEREKİYOR"

Geçtiğimiz 6 haftada 100 kararname imzaladım ve 400'den fazla faaliyette bulundum. Mantık, güvenlik ve refahı geri getirmek için adım atmaktan çekinmedim. Ülkemde herkes işinin yapması gerekiyor ve ben şu an işimi yapıyorum. Başkanlığımızın ilk ayı ABD Başkanlığındaki en başarılı dönem.

"BIDEN ABD TARİHİNDEKİ EN KÖTÜ BAŞKAN"

Yemin ettikten sonra Güney sınırımızda acil durum ilan ettim ve ABD ordusunu konuşlandırdım. Attığım adımlar sayesinde yasa dışı göçmen sayısı tarihimizdeki en düşük döneme ulaştı. Sözlerimi dinlediler ve gelmemeye karar verdiler. Biden, ABD tarihindeki en kötü başkan. Onun döneminde binlerce kişi ülkemizi işgal etti. Bunların çoğu, hırsız, katil. Dünyadaki en ölümcül hastalığın ilacını bulabilirim ve buradaki insanlar beni yine de alkışlamayıp tebrik etmeyeceklerdir. 5. defadır bu konuşmayı yapıyorum ve bu çok üzücü.

"ONLAR ABD DÜŞMANI"

Karşımda oturan Demokratlar, neden bize bir geceliğine bize katılmıyorsunuz? Gelin bir akşamlığına bize katılın ve Amerika'yı yeniden harika yapalım. Bütün regülasyonları durdurduk ve yurt dışına yapılan tüm yardımları da askıya aldık. Bu yapılan Yeşil Anlaşmayı iptal ettim. O dolandırıcılıktı. Farklı ülkelerin ödemediği paraları ödüyorduk. Yozlaşmış Dünya Sağlık Örgütü'nü de dinlemeyi bıraktık. Aynı zamanda BM İnsan Hakları Konseyi'nden de ayrıldık. Onlar ABD düşmanı. Bizden önceki yönetimin elektrikli araba kısıtlamasını da kaldırdık. İnsanlar istediği arabayı alacak. Bütün hükümet sansürünü ortadan kaldırdım ve özgür düşünceyi Amerika'ya yeniden getirdim.

MEKSİKA KÖRFEZİ MESAJI

2 gün önce yeni bir kararname imzaladım ve İngilizce'yi ABD'nin resmi dili ilan ettim. Meksika Körfezi'ni Amerika Körfezi olarak yeniden adlandırdım. Aynı zamanda kapsayıcılık politikalarının hegemonyasını da ortadan kaldırdık. Artık federal hükümeti boğazlayamayacaklar. Bundan sonra işe alımlarda ırk ve cinsiyet gözetilmeyecek. Liyakatinize göre işe alınmalısınız. Yüce mahkememiz de bize destek çıktı. Kritik ırk eğitimini eğitim programlarından kaldırılıyoruz ve resmi politika olarak sadece iki cinsiyetin olduğunu yasalara geçirdik. Erkeklerin kadın sporlarında mücadele etmesini yasakladım. Size anlattığım mantık devrimimizin ufak bir parçası. Mantık artık genel bir tema olacak ve bir daha geri adıma atmayacağız bu konuda.

"YUMURTA FİYATLARI DÜŞECEK"

Önceliklerim arasında ekonomimizi kurtarmak var. Çalışan ailelere destek olmak istiyoruz. Geçtiğimiz yönetimde ekonomik bir fiyasko yaşadık. Market ve enerji fiyatları çok yükseldi. Enflasyonla çok uzun süredir savaşıyoruz ancak son 4 yılda görülmemiş bir yükselişe şahit olduk. ABD'yi yeniden yaşanabilir hale getireceğiz. Biden, özellikle yumurtaların kontrolden çıkmasına izin verdi. Fiyatlar almış başını gitmiş durumda. Bunu yerine geri getireceğiz.

ELON MUSK'A SESLENDİ

Enflasyonla olan savaşımızda bir odağımız da enerji fiyatlarını düşürmek. 100'den fazla enerji kaynağı oluşturmak istiyoruz. Hiçbir zaman bunun gibi bir adım görmedik. Bu yüzden ofisi devraldığım ilk gün 'enerji acil durumu' ilan ettim. Oluşturduğumuz en iyi takımı görevlendirdim. Benim yönetimimim doğalgaz hattı oluşturmakla da ilgileniyor. Japonya'ya kadar uzanmasını istiyoruz. Ve yatırım alıyoruz. Tarihi bir adım atacağım ve kritik mineral üretiminde de çok büyük bir ilerleme yaşayacağız. Enflasyonla savaşımızda enerji fiyatlarını düşürmenin yanı sıra vergi paralarının nereye gittiğine de dikkat edeceğiz. Bunun için de yeni bir departman oluşturdum. Bu departmanın başında da Elon Musk var. Teşekkür ediyorum Elon. (Çok sıkı çalışıyorsun.) Bunu yapmak zorunda değildi. Buradaki herkes seni takdir ediyor.

"130 BİN KİŞİ 220 İLE 230 YAŞ ARASINDA GÖZÜKÜYOR"

İsraf ettiğimiz rakama bakın. 27 milyon dolar yasa dışı göçmenlere gidiyor. 45 milyon dolar kapsayıcılık adımlarına gidiyor. 40 milyon dolar sekreter göçmenlerine gidiyor. Onun ne olduğunu kimse bilmiyor. 8 milyon LGBTQ'ye gidiyor. 8 milyon dolar farelerin cinsiyetini değiştirmek için para harcıyoruz. Sol propagandasına da para ödüyoruz Moldova'da. 3.9 milyon dolar bir balık takip sistemi için harcanıyor. Liberya'da su güvenliği için para harcıyoruz. Sosyal güvenlik ülkemizde korkunç. 3.6 milyon kişi 110-119 yaş arasında gözüküyor. Bu kadar uzun yaşayan insanların olduğunu bilmiyordum. 3.47 milyon kişi 120 yaşından 130 yaşını yaşıyor gözüküyor. 3.9 milyon kişi 130 yaşından 139 yaşına kadar yaşıyor gözüküyor. Bu insanların çoğuna para ödeniyor. Ve bu kişileri arıyoruz. 130 bin kişi de 160 yaşından büyük gözüküyor. Beklediğimden çok daha sağlıklı ülkemiz var. 130 bin kişi 220 ile 230 yaş arasında görünüyor. 1 kişi 360 yaşında gözüküyor kayırlarda. Ülkemizde 100 yaş kadar daha yaşlı. Bu paraların nereye gittiğini tespit edeceğiz. Bu dolandırıcılıklara son vereceğiz. Enflasyonla savaşacağız. Market fiyatlarını düşüreceğiz.

GOLD KART UYGULAMASI BAŞLIYOR

Bugün faiz oranları güzel bir düşüş yaşadı. Yakın gelecekte 24 yıl boyunca yapılmamış bir şey yapmak istiyorum. Federal hükümetin bütçesini dengelemek istiyorum. Bu hedef doğrultusunda çok detaylı bir şekilde gold kart uygulamasını düşünüyorum. Çok yakında satışa çıkacak, 5 milyon dolara. Dünyada istihdam sağlayan insanlara vatandaşlık sağlayacağız. Kazandıkları para üzerinden sadece bize vergi ödeyecekler. Geldikleri yere vergi ödemeyecekler. Böylelikle ülkemizde kalacaklar. Ülkemizden katilleri, hırsızları atacağız. Demokratların delice politikalarını ortadan kaldırıp istihdam sağlayan insanları ülkemize alacağız. Bu adımla borcumuzu azaltacağız.

"OTOMOBİL VERGİSİ DÜŞECEK"

Benim yönetimimim hesap vermeyen bürokrasiyi düzene sokacak ve demokrasiyi ABD'ye yeniden getirecek. Bu israfı durduracağız. Bugün seçilmemiş bürokratları işlerinden alacağız. Bir sonraki adımımız da bu Kongre'nin herkes için vergi düşüşü uygulaması. Bu adıma karşı çıkarsanız oy alamazsınız. Gelir vergilerini düşürmek planlarımızın bir parçası olacak. Bundan sonra fazla mesai ücretlerine bahşişlere vergi uygulanmayacak. Faiz ödemeleri düşürmek istiyorum. ABD'de üretilen otomobillerde vergi düşüreceğiz. Otomobil sektöründe eşi benzeri görülmemiş bir yükseliş istiyoruz. Bu otomobil üreticilerini çok heyecanlandırdı. Büyük fabrikalar açacaklarını söylediler. Bu 5 Kasım'daki seçim sayesinde oluyor.

"2 NİSAN'DA GÜMRÜK VERGİLERİNİ UYGULAYACAĞIZ"

Yerli üretimdeki vergileri de azaltacağız. 20 Ocak 2025'ten itibaren uygulamada olacak. Geriye dönük de kapsayacak. Eğer ABD'de üretim yapmıyorsanız Trump yönetimi altında gümrük vergisi ödeyeceksiniz. Bazen bu vergi çok büyük olacak. Bize yıllardır uygulanan gümrük vergilerine karşılık vereceğiz. Bu dostlarımızın da düşmanlarımızın da yaptığı bir şey. 1 Nisan'da yapacaktım ama şaka yaptığımı düşünmesinler diye 2 Nisan'da gümrük vergilerini uygulayacağız. Bizi pazarlarının dışında bırakmaya çalışırlarsa bizde onları kendi pazarımızdan uzaklaştıracağız. Bunu Çin ile yaptım ve başka ülkelerde de yaptım. Yıllardır kazıklanıyoruz başka ülkeler tarafından. Bunun sürmesine izin vermeyeceğiz. Geçtiğimiz 3 ayda Meksika ve Kanada hakkında çok konuşuldu. Ülkemize metamfetamin girişine izin verdik. Binlerce aile yok oldu. ABD buna daha fazla müsaade etmeyecek. Teknoloji şirketlerinin ABD'de üretim yapmasını sağlıyoruz. Gümrük vergisini ortadan kaldırdık. Onlara para vermiyoruz. Gümrük vergisini kaldırdık. Bu onların gelmesi için önemli bir sebep.

"PANAMA KANALINI GERİ ALACAĞIZ"

Panama Kanalını geri istiyoruz. Kanal Amerika için üretildi, onu geri alacağız.

Sevgili Göröndland'lılar sizin kendi kaderinizi belirleme hakkınıza saygı duyuyoruz ancak ABD'ye gelmenize ihtiyaç duyuyoruz. Ben bir şekilde Grönland'ı alacağımıza inanıyorum.

"Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası olarak yalnızca iki cinsiyetin, erkek ve kadın, olduğunu belirten bir emir imzaladım."

"ZELENSKİ VE RUSYA BARIŞA HAZIR"

Zelenski masaya gelmeye hazır. Zelenski'den bir mektup aldım. Ukrayna'nın kalıcı barış için müzakerelere ve nadir toprak mineralleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu söylüyor. Rusya da barışa hazır, Bölgede akan kan bir an önce durmalı. Zelenski mektubunda şunları yazmış 'Hiç kimse barışı Ukraynalılardan daha fazla isteyemez. Ben ve ekibim kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız. Madenler ve güvenlikle ilgili anlaşmaya gelince, Ukrayna sizin için uygun olan herhangi bir zamanda bu anlaşmayı imzalamaya hazırdır.' Mektup için Zelenskiy'ye teşekkür ediyorum.

Eş zamanlı olarak Rusya ile de görüşmeler sürüyor. Putin de masaya oturmaya hazır.