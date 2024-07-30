Soykırımcı İsrail rezaleti bir kez daha gözler önünde: Cinsel işkence vakaları soruşturulmadı

30 Temmuz 2024 16:33 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 16:34

İsrailli İnsan Hakları Doktorları adlı hak örgütü yaptığı yazılı açıklamada, 9 İsrail askerinin cinsel işkence suçlamasıyla gözaltına alındığı olayın mağdurunun yaklaşık üç hafta önce "hayati tehlike içinde" bir devlet hastanesine kaldırıldığını ifade etti. Hak örgütü, mağdurun vücudunun üst kısmında yaralar ve makatında "ağır bir yaralanma" olduğunu belirterek, "olayın Sde Teiman dışına taşındığı için soruşturmanın açıldığını" vurguladı.

İsrailli hak örgütü ayrıca, Filistinlilere yönelik hapishane ve tutukevlerinde "bildiği" başka cinsel saldırı ve işkence olaylarının, "mağdurların İsrail makamlarına şikayet etmekten çekinmesi ya da şikayetleri sonucunda soruşturma açılmaması" nedeniyle göz ardı edildiğini bildirdi.

Hak örgütü, hapishane ve tutukevlerinde Filistinlilere benzer işkence iddialarını İsrail Hapishaneler İdaresi'ne ilettiğini ancak cevap alamadığını belirterek, cinsel işkenceye maruz kalan mağdurun tedavisinin ardından tekrar Sde Teiman'a gönderilmiş olabileceği endişesini dile getirdi.

İŞKENCE GÖREN FİLİSTİNLİNİN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Sde Teiman'da işkenceye maruz kalan Filistinlinin sağlık durumunun kritik olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. İsrail devlet televizyonu KAN, bu Filistinli esirin Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nda bir bölük komutanı olduğunu iddia etti. İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkence haberleriyle gündeme geliyor.

ELLERİ KELEPÇELİ 18 SAAT YERDE BEKLETTİLER

New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde ise Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.