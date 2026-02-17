Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
12°
Dünya
 Banu İriç

Sri Lanka'dan dikkat çeken karar! Milletvekillerinin emekli maaşları kaldırıldı

Ekonomik kriz ile mücadele eden Sri Lanka'da milletvekillerinin emekli maaşları kaldırıldı. Parlamentoya gelen teklif halk ekonomik sıkıntı çekerken emekli maaşı almak "ahlaki bulunmadığı" gerekçesiyle kabul edildi.

Sri Lanka'dan dikkat çeken karar! Milletvekillerinin emekli maaşları kaldırıldı
Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadelesini sürdüren Sri Lanka'da parlamento, milletvekillerinin emekli maaşlarını kaldıran yasa tasarısını kabul etti.

225 sandalyeli parlamentoda, milletvekillerinin emekli maaşlarını kaldıran yasa tasarısı oylandı.

Oylamada tasarı 154 "evet" oyuyla kabul edilirken, yalnızca iki milletvekili "hayır" oyu verdi. Diğer üyeler ise oylamaya katılmadı.

Sri Lanka'dan dikkat çeken karar! Milletvekillerinin emekli maaşları kaldırıldı

EMEKLİ MAAŞLARI KALDIRILDI

Yeni düzenlemeye göre, halihazırda bu maaşı alan ya da almaya hak kazanan kişilere yapılacak ödemeler de durdurulacak.

Adalet Bakanı Harshana Nanayakkara da parlamentoda tasarıyı sunarken milletvekillerinin ülke hala ekonomik krizden çıkmaya çalışırken emekli maaşı almaya "ahlaki olarak haklarının olmadığını" söyledi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, 2024'te seçimlerindeki kampanyasında milletvekillerinin emekli maaşlarının kaldırması sözü vermişti.

Hükümet, Eylül 2024'te de halkın talebi üzerine eski devlet başkanına sağlanan konut, ulaşım, ödenek ve emekli maaşı gibi ayrıcalıkları kaldırmıştı.

SRİ LANKA'DA EKONOMİK KRİZ

Sri Lanka, Nisan 2022'de 83 milyar doları aşan borç yükü nedeniyle temerrüde düşmüş, gıda, yakıt ve ilaç kıtlığı ile elektrik kesintileri yaşanmıştı.

Kriz, protestolara yol açmış ve dönemin Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa istifa ederek ülkeden ayrılmıştı.

Ülke, 2023'te Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 2,9 milyar dolarlık kurtarma paketi anlaşması imzalamış ve borç yapılandırma sürecini tamamladığını açıklamıştı.

Sri Lanka yönetimi yaklaşık 17 milyar dolarlık borç servis yükünde hafifleme sağlamayı hedefliyor.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
