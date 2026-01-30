Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Editor
 Selahattin Demirel

Starmer duyurdu! Çin'den İngiltere'ye vize muafiyeti

İngiltere Başbakanı Starmer, Çin'in koronavirüs salgınının ardından ülkeye yurt dışından seyahatleri artırmak üzere 2023'te başlattığı tek taraflı vize muafiyeti programına İngiltere'yi de dahil edeceğini bildirdi.

Starmer duyurdu! Çin'den İngiltere'ye vize muafiyeti
hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan 'ın ziyaretinde taraflar arasında vize muafiyeti anlaşmasına varıldığı belirtildi. Buna göre İngiliz vatandaşları Çin'e 30 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebilecek.

İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER AÇIKLADI

Başbakan Starmer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İngiliz şirketlerinin dünyanın en önemli ekonomik güç merkezlerinden Çin'deki var olabilmenin yollarını aradığını, kısa dönemli seyahatler için vize muafiyeti sağlayan bu düzenlemenin onların işlerini ülke dışına genişletirken içerde büyümeyi ve istihdamı güçlendirmeleri sağlayacağını vurguladı.

Kovid-19 salgınıyla kesilen yurt dışından seyahatleri ve turizmi canlandırmak amaçlayan Çin, farklı ülkelerle vize muafiyeti düzenlemeleri yaparak seyahatleri teşvik edici adımlar atmıştı.

Pekin yönetimi, Aralık 2023'te 6 ülkeyle başlayan ve 15 günle sınırlanan vize muafiyeti programının süresini 30 güne yükseltilirken programa dahil edilen ülkelerin sayısını 47'ye çıkarmış, 55 ülkenin vatandaşlarına da 10 güne kadar vizesiz geçiş imkanı sağlanmıştı.

Çin'in 29 ülke ile de karşılıklı vize muafiyeti düzenlemeleri bulunuyor.

STARMER 8 YIL SONRA ÇİN'İ ZİYARET EDEN İLK İNGİLTERE BAŞBAKANI OLDU

İngiltere Başbakanı Starmer, 8 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk İngiltere Başbakanı oldu.

Üç günlük ziyaret için 28 Ocak'ta Pekin'e gelen Starmer, Pekin ve Şanghay şehirlerinde temaslarda bulunacak. En son eski İngiltere Başbakanı Theresa May, 2018'de ülkeyi ziyaret etmişti.

