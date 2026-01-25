Menü Kapat
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Trump'tan gümrük vergisi tehdidi sonrası bir hamle daha: Çin Kanada'yı tamamen ele geçiriyor

ABD Başkanı Trump, Kanada'ya Çin'le anlaşması halinde gümrük vergisi sopasını göstermesinin ardından yeni bir açıklama yaparak "Çin, Kanada'yı tamamen ele geçiriyor" dedi.

Trump'tan gümrük vergisi tehdidi sonrası bir hamle daha: Çin Kanada'yı tamamen ele geçiriyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 23:58
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 23:58

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada'yı hedef almaya devam ediyor. Trump, "Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada'yı başarıyla ve tamamen ele geçiriyor. Bunun gerçekleşmesini görmek çok üzücü. Umarım buz hokeyini rahat bırakırlar" dedi.

GÜMRÜK VERGİSİYLE TEHDİT ETMİŞTİ

Trump, dün yaptığı açıklamada Kanada'nın Çin'le ticari ortaklığına yönelik adımların hoş karşılanmayacağını belirterek, Kanada Başbakanı Mark Carney'i hedef almıştı.

Trump'tan gümrük vergisi tehdidi sonrası bir hamle daha: Çin Kanada'yı tamamen ele geçiriyor

Trump, "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'den ABD'ye gönderilen ürünler için bir ‘teslimat limanı' yapabileceğini düşünüyorsa çok büyük bir yanılgı içindedir. Çin, Kanada'yı canlı canlı yer ve işlerini, sosyal dokusunu, genel yaşam biçimini harap edecek şekilde tamamen yutar. Eğer Kanada, Çin ile bir ticaret anlaşması yaparsa Kanada'dan ABD'ye gönderilen tüm ürünlere derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır" demişti.

