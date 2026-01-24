Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Trump ABD'nin Venezuela operasyonunda gizli silah kullandığını açıkladı

Venezuela'ya ABD güçlerinin yaptığı ve Devlet Başkanı Maduro'nun kaçırıldığı operasyonla ilgili konuşan ABD Başkanı Trump "Discombobulator" adlı yeni bir silahın kullanıldığını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump ABD'nin Venezuela operasyonunda gizli silah kullandığını açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 23:43
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 23:52

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak tarihinde Venezuela’ya yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in yakalanarak ülke dışına kaçırıldığı operasyona ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Trump, Oval Ofis’te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, operasyon sırasında "Discombobulator" adlı yeni bir silahın kullanıldığını söyledi.

Trump ABD'nin Venezuela operasyonunda gizli silah kullandığını açıkladı

Trump, söz konusu silahın başkent Karakas’taki saldırıları sırasında Venezuelalı güvenlik güçlerinin teçhizatının çalışmasını engellediğini öne sürerek "Hiçbir roketlerini ateşleyemediler. Çin ve Rus yapımı roketlere sahiplerdi, hiçbirini ateşleyemediler. Biz geldik, onlar da bazı düğmelere bastı ancak hiçbir şey çalışmadı. Bize karşı hazırlıklıydılar" ifadelerini kullandı.

"SİLAH HAKKINDA KONUŞMAYA İZNİM YOK"

Trump, silahın operasyon kapsamındaki kullanımını teyit ettiği açıklamasında silah hakkında herhangi bir detay veremeyeceğini belirterek "Çok isterdim ancak bu silah hakkında konuşmaya iznim yok" dedi.

Trump ABD'nin Venezuela operasyonunda gizli silah kullandığını açıkladı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda saldırılar sırasında görev başında olan Venezuelalı askerlerin burun kanaması yaşadığına ve kan kustuklarına yönelik saha raporlarının bulunduğunu iddia etmişti. Başka bir güvenlik görevlisinin de "açıklanamaz bir şekilde tüm radar sistemlerinin aniden kapandığına" ilişkin açıklamalarda bulunduğu iddia edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'tan Kanada'ya tehdit: Çin ile anlaşırlarsa yüzde yüz gümrük vergisi uygulanacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye'de YPG ile ateşkesin süresi 15 gün uzatıldı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.