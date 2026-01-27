Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Ziyaret öncesi skandal iddia: Çin, senelerce İngiltere başbakanlarını dinledi

Çin'in devlet destekli bilgisayar korsanlarının, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'daki üst düzey yetkilileri dinlediği öne sürüldü. Üstelik bu sürecin yıllarca sürdüğü iddia edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ziyaret öncesi skandal iddia: Çin, senelerce İngiltere başbakanlarını dinledi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 17:05

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Çin ziyareti öncesi "The Telegraph" gazetesinde yer alan haberde, 2021-2024 yıllarında Çin bağlantılı hackerların, dönemin başbakanları Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak'a yakın bazı üst düzey danışmanların cep telefonlarını ele geçirdiği iddiasına yer verildi.

Söz konusu siber casusluk faaliyetinin, Çin istihbarat birimleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve "Salt Typhoon" adıyla bilinen operasyon kapsamında yürütüldüğü öne sürüldü.

Ziyaret öncesi skandal iddia: Çin, senelerce İngiltere başbakanlarını dinledi

2021'DE BAŞLADI 2024'TE FARK EDİLDİ

Yetkililerin cep telefonlarının ele geçirilmesiyle, mesajlaşmaların okunmuş, telefon görüşmelerinin dinlenmiş ya da kimlerle ne sıklıkla temas kurulduğuna ilişkin meta verilere erişilmiş olabileceği kaydedildi. Haberde, ihlalin doğrudan başbakanların telefonlarını kapsayıp kapsamadığının ise netlik kazanmadığı ifade edildi.

ABD'li istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, Salt Typhoon operasyonunun küresel çapta yürütüldüğü ve ABD'nin yanı sıra "Beş Göz (Five Eyes)" adlı istihbarat ittifakına üye Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'yı da hedef aldığı ileri sürüldü. İhlallerin en az 2021'e kadar uzandığı ancak istihbarat birimleri tarafından 2024'te tespit edildiği aktarıldı.

Ziyaret öncesi skandal iddia: Çin, senelerce İngiltere başbakanlarını dinledi

''CASUSLUK TARİHİNİN EN BAŞARILI KAMPANYALARINDAN BİRİ''

Gazetenin haberinde, İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5'in, Kasım 2024'te parlamentoya Çin kaynaklı casusluk tehdidine ilişkin "espiyonaj uyarısı" yaptığı da hatırlatıldı. Haberde, İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezinin (NCSC) de söz konusu faaliyetlere ilişkin yayımlanan uluslararası uyarılara imza atan kurumlar arasında yer aldığı belirtildi.

Çinli bilgisayar korsanlarının dünya genelinde telekomünikasyon şirketlerine sızarak milyonlarca kişinin telefon verilerine erişim sağladığı, bu sayede arama kayıtları, mesajlar ve konum bilgilerine ulaşabildiği değerlendirildi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, The Telegraph gazetesine verdiği demeçte, bu küresel ihlalin, "casusluk tarihinin belki de en başarılı kampanyalarından biri" olduğunu söyledi.

İngiltere hükümeti ise söz konusu iddialara ilişkin yorum yapmadı. Çin Dışişleri Bakanlığı ise daha önce benzer iddiaları reddederek, suçlamaların "asılsız ve kanıtsız" olduğunu savunmuştu.

Ziyaret öncesi skandal iddia: Çin, senelerce İngiltere başbakanlarını dinledi

İNGİLTERE KARIŞTI

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti milletvekili ve Gölge Ulusal Güvenlik ve Koruma Bakanı Alicia Kearns, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, gazetenin haberini alıntılayarak paylaşımda bulundu.

Kearns, "Bu hükümet, (Çin Devlet Başkanı) Şi'ye (Cinping) karşı yapmacık tavırlarını bırakıp, büyük bir ülke olarak dik durup bizi savunmak için daha ne kadar kanıta ihtiyaç duyuyor? İşçi Partisi devletimize karşı düşmanca eylemleri ödüllendiriyor. İktidara geldiklerinden bu yana, hükümetimize, parlamentomuza ve halkımıza karşı düşmanca eylemleri kınayan tek bir eylem bile yapmadılar." ifadelerini kullandı.

Ziyaret öncesi skandal iddia: Çin, senelerce İngiltere başbakanlarını dinledi

Bunun caydırıcılık olmadığını belirten Kearns, "(Starmer'ın Çin'e yapacağı) Bu ziyaret, Çin Komünist Partisine İşçi Partisinin cesaretsiz olduğunu gösteriyor." yorumunda bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ne zaman öleceğine dair tahminiyle şaşırtan Trump'ın talihsiz anları: Zekasıyla övünürken zihinsel gafa imza attı
İngiltere Başbakanı Starmer, 'gözlüklü Macron' ile dalga geçti
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.