Strese giren piranalar insanlara saldırdı: En az 10 kişi yaralandı

Brezilya'nın Paraguacu Nehri'ne girenler pirana saldırısına maruz kaldı. Turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği nehirde yaşanan bu olay hem paniğe neden oldu hem de şaşırttı.

Bölgede suya giren en az 10 kişi pirana saldırısına uğradı. Bölgede yüzmek yasaklandı.

Pirana saldırılarının ardından yaralanan kişiler, sosyal medyada paylaştığı görsellerle insanlara uyarılarda bulundular. Yaralıların özellikle ayak bölgesinden ısırıldığı görüldü.

Pirana tehlikesine karşı bölgeye uyarı levhaları asıldı. Yetkililer, bölgede pirana saldırılarının daha önce pek de görülmediğini belirtti ve inceleme başlatıldığını açıkladı.

PİRANALAR STRESTEN SALDIRIYOR

Uzmanlar ise Paraguacu Nehri'nde pirana bulunmasının olağan olduğunu fakat saldırıların nadir yaşandığını söyledi. Uzmanlar saldırıların yüksek sıcaklıklar nedeniyle piranaların strese girmesinden kaynaklandığını söyledi.

Öte yandan hafta sonları ve tatil dönemlerinde saldırıların yaşandığı noktaya günde yaklaşık 2 bin kişinin geldiği belirtiliyor.