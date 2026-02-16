Menü Kapat
Editor
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Sunucu Savannah Guthrie'nin annesinin kaçırılma olayında 'DNA' gelişmesi

ABD'de sunucu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy henüz bulunamadı. Fakat evinin yakınlarında bulunan eldivendeki DNA örnekleri ile Guthrie'nin kaybolduğu gece evinin önündeki maskeli şüphelinin giydiği eldivenle eşleşti.

ABD basını NBC'nin sunucularından Savannah Guthrie'nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie'nin olayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (), konuya ilişkin yeni bir yazılı açıklama yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Sunucu Savannah Guthrie'nin annesinin kaçırılma olayında 'DNA' gelişmesi

FBI, sunucu Savannah Guthrie'nin kayıp annesi Nancy Guthrie'nin evine yakın bulunan bir eldivendeki DNA'nın, kaybolduğu gece evinin önündeki maskeli şüphelinin giydiği eldivenle eşleştiğini duyurdu.
FBI, kayıp Nancy Guthrie olayında yeni bir gelişme olarak DNA sonuçlarını açıkladı.
Guthrie'nin evine yaklaşık 3 km mesafede bulunan bir eldivendeki DNA örnekleri, kaybolduğu gece evinin önündeki maskeli şüphelinin giydiği eldivenle eşleşti.
DNA örneklerine ilişkin ön sonuçlar geldi ve resmi raporun soruşturma için önemli olacağı belirtildi.
FBI, daha önce bilgi verenlere 100 bin dolar ödül ve güvenlik kamerası görüntülerinde evin ön kapısını kurcalayan silahlı bir kişi tespit edildiğini duyurmuştu.
FBI, Amerikan kamuoyunun yakından takip ettiği kayıp olayına ilişkin yeni gelişmenin bir sonucu olduğunu belirtti. Buna göre, Guthrie'nin evine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan bir eldivendeki DNA örneklerinin, Guthrie'nin kaybolduğu gece evinin önündeki maskeli şüphelinin giydiği eldivenle eşleştiği belirtildi.

Sunucu Savannah Guthrie'nin annesinin kaçırılma olayında 'DNA' gelişmesi

FBI, DNA örneklerine ilişkin ön sonuçların geldiğini ve resmi raporun beklendiğini ifade ederek, soruşturma için söz konusu raporun önemli olacağını vurguladı.

Sunucu Savannah Guthrie'nin annesinin kaçırılma olayında 'DNA' gelişmesi

NANCY GUTHRIE'NİN KAYBOLMASI VE GÖRÜNTÜLER

FBI, NBC kanalında yayımlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin bulunmasına ya da olayla bağlantılı kişilerin yakalanmasına yönelik bilgi sağlayanlara 100 bin dolar ödül verileceğini açıklamıştı.

FBI Direktörü Kash Patel, en son 31 Ocak'ta kendisinden haber alınan Guthrie'nin evindeki kayıt cihazlarına ait görüntülerin kurtarıldığını belirtmişti.

Sunucu Savannah Guthrie'nin annesinin kaçırılma olayında 'DNA' gelişmesi

Patel, güvenlik sistemince kaydedilen görüntüleri kamuoyuna sunmuştu.

FBI ile Pima Bölgesi Şerif Departmanının işbirliği sonucu elde edilen görüntülerde Guthrie'nin kaybolduğu sabah evin ön kapısındaki kamerayı kurcalayan silahlı kişi tespit edilmişti.

Sunucu Savannah Guthrie'nin annesinin kaçırılma olayında 'DNA' gelişmesi

Olayla ilgili bilgi sahibi olanların FBI'ın telefon numarası ve çevrim içi ihbar hattı üzerinden yetkililerle iletişime geçmesi için kamuoyuna çağrıda bulunulmuştu.

Sunucu Savannah Guthrie'nin annesinin kaçırılma olayında 'DNA' gelişmesi
