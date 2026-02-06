Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Banu İriç

Trump, Obama çiftini maymuna çevirdi! Paylaşıma 'ırkçılık' tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki yağdı. Eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı maymun şekilde tasvir ederen video paylaşımı kaldırıldı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 21:53
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 21:53

ABD Başkanı 'ın hesabında yayınlanan paylaşımda eski Başkan ve eşi Michelle Obama'yı ormanda yaşayan maymunlar gibi gösteriyordu.

Axios platformunda, Beyaz Saray'da çalışan ve gelişmelere aşina bir kaynağın, "Cumhuriyetçi meslektaşlarından da bu paylaşımın kaldırılması için 'çok sayıda' telefon aldığı" bilgilerine yer verildi.

Trump, Obama çiftini maymuna çevirdi! Paylaşıma 'ırkçılık' tepkisi

"YANLIŞLIKLA PAYLAŞILDI" SAVUNMASI

ABD medyasının çeşitli kanallarında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray yetkililerinden biri, söz konusu paylaşımın bir personel tarafından yanlışlıkla paylaşıldığını savundu.

Trump'ın 2020 seçimlerinin oy makineleri aracılığıyla çalındığına dair iddialara yer veren videolu paylaşımının sonlarında, Obama çiftinin yüzlerinin maymun bedenlerine giydirildiği görülmüş, paylaşım çeşitli kesimlerden büyük tepki toplamıştı.

California Valisi Gavin Newsom'un medya ofisi tarafından ABD merkezli X firmasının sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Başkanın (Trump) iğrenç davranışı. Her bir Cumhuriyetçi bunu hemen şimdi kınamalı." ifadeleri yer almıştı.

Trump, Obama çiftini maymuna çevirdi! Paylaşıma 'ırkçılık' tepkisi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD medyasına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, Başkan Trump'ı Ormanın Kralı, Demokratları ise Aslan Kral'daki karakterler olarak tasvir eden bir internet mizah videosundan alınmıştır." ifadelerini kullanırken, bu paylaşımla ilgili tepkileri "sahte öfke" olarak değerlendirmişti.

"GÖRDÜĞÜM EN IRKÇI ŞEY"

Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott, söz konusu videoyu, “Beyaz Saray'dan gördüğüm en ırkçı şey.” sözleriyle eleştirmiş ve Trump'ı paylaşımı silmeye çağırmıştı.

Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yapan Ben Rhodes da X hesabından, Trump'ın paylaşımına tepki göstermişti.

