Suriye ordu güçleri ilerliyor terör örgütü YPG katliam yaparak bölgeden çekiliyor!

Suriye ordusu, terör örgütü YPG, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi reddedince operasyon başlattı. Deyr Hafir bölgesinden başlayan operasyonda ordu, Meskene, Rakka ve Dibsi Afnan'da kontrolü sağladı. Son olarak Rakka'ya giren Suriye ordusu, Tabla ilçesini terör örgütü YPG'den aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, ordu stratejik öneme sahip Rakka'nın Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladı'. Haberde ilçede bulunan terör örgütü YPG üyelerinin bölgeden çıkarıldığı ifade edildi.

YÜZLERCE KİŞİ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN AYRILDI

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de terör örgütü YPG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini açıkladı.

Açıklamada, 181 örgüt üyesinin teslim olduğu kaydedildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG BÖLGEDE KATLİAM YAPIYOR

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre terör örgütü YPG, Tabka ilçesinden çekilirken hapishanedeki esirleri öldürdü ve Eski Köprü ile Rakka’ya su taşıyan ana hattı patlattı.

Suriye hükümeti, Tabka’da esirleri infaz eden YPG’yi Cenevre Anlaşmaları'na aykırı olarak savaş suçu işlemekle suçladı ve bunu en sert şekilde kınadı.

SİVİL YERLEŞİM ALANLARINA SALDIRI

Terör örgütü YPG, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde sivil yerleşim alanlarını havan mermileri ve roketlerle vurdu. Saldırılara ilişkin açıklama yapan Deyrizor Valisi Gassan es-Seyyid Ahmed, aşiretlerin ülkenin birliği ve Suriyelilerin topraklarına dönüşü talebiyle ayaklandığı bir dönemde YPG’nin sivilleri hedef aldığını belirtti.

Vali, açıklamada, "Aşiretlerimiz Cezire bölgesinde Suriye’nin birliği ve evlatlarımızın vatanlarına dönüşü talebiyle ayağa kalkmışken, YPG/SDG sivilleri silahlarla hedef almayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Örgütün bununla da yetinmeyerek Deyrizor kent merkezi, Meyadin ve hükümet kontrolündeki diğer bölgelerde yerleşim alanlarına roket saldırıları düzenlediğini aktaran Vali, "Bu suçlar cezasız kalmayacak." dedi.

Deyrizor Valiliği de yaptığı açıklamada, halkın güvenliği gerekçesiyle ülkede hafta başı olan pazar günü (bugün) tüm kamu kurumları ve resmi dairelerde çalışmaların durdurulduğunu, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

