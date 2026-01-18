Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Suriye ordu güçleri ilerliyor terör örgütü YPG katliam yaparak bölgeden çekiliyor!

Suriye ordusunun, terör örgütü YPG'ye karşı başlattığı operasyon devam ediyor. Ordu güçleri, Rakka merkeze girdi, ilçelerde kontrolü sağlamaya başladı. Fakat teröristlerin bölgeden ayrılırken yaptığı katliamlar gün yüzüne çıktı. Son olarak Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler, doğalgaz ve petrol sahalarının bulunduğu bölgeyi YPG'den kurtardı. İşte bölgedeki son gelişmeler...

AA, İHA
AA, İHA
|
GİRİŞ:
18.01.2026
saat ikonu 10:02
|
18.01.2026
18.01.2026
saat ikonu 11:17

Suriye ordusu, terör örgütü YPG, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi reddedince operasyon başlattı. Deyr Hafir bölgesinden başlayan operasyonda ordu, Meskene, Rakka ve Dibsi Afnan'da kontrolü sağladı. Son olarak Rakka'ya giren Suriye ordusu, Tabla ilçesini terör örgütü YPG'den aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, ordu stratejik öneme sahip Rakka'nın Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladı'. Haberde ilçede bulunan terör örgütü YPG üyelerinin bölgeden çıkarıldığı ifade edildi.

Suriye ordu güçleri ilerliyor terör örgütü YPG katliam yaparak bölgeden çekiliyor!

YÜZLERCE KİŞİ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN AYRILDI

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de terör örgütü YPG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini açıkladı.

Açıklamada, 181 örgüt üyesinin teslim olduğu kaydedildi.

Suriye ordu güçleri ilerliyor terör örgütü YPG katliam yaparak bölgeden çekiliyor!

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG BÖLGEDE KATLİAM YAPIYOR

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre terör örgütü YPG, Tabka ilçesinden çekilirken hapishanedeki esirleri öldürdü ve Eski Köprü ile Rakka’ya su taşıyan ana hattı patlattı.

Suriye ordu güçleri ilerliyor terör örgütü YPG katliam yaparak bölgeden çekiliyor!

Suriye hükümeti, Tabka’da esirleri infaz eden YPG’yi Cenevre Anlaşmaları'na aykırı olarak savaş suçu işlemekle suçladı ve bunu en sert şekilde kınadı.

Suriye ordu güçleri ilerliyor terör örgütü YPG katliam yaparak bölgeden çekiliyor!

SİVİL YERLEŞİM ALANLARINA SALDIRI

Terör örgütü YPG, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde sivil yerleşim alanlarını havan mermileri ve roketlerle vurdu. Saldırılara ilişkin açıklama yapan Deyrizor Valisi Gassan es-Seyyid Ahmed, aşiretlerin ülkenin birliği ve Suriyelilerin topraklarına dönüşü talebiyle ayaklandığı bir dönemde YPG’nin sivilleri hedef aldığını belirtti.

Vali, açıklamada, "Aşiretlerimiz Cezire bölgesinde Suriye’nin birliği ve evlatlarımızın vatanlarına dönüşü talebiyle ayağa kalkmışken, YPG/SDG sivilleri silahlarla hedef almayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Suriye ordu güçleri ilerliyor terör örgütü YPG katliam yaparak bölgeden çekiliyor!

Örgütün bununla da yetinmeyerek Deyrizor kent merkezi, Meyadin ve hükümet kontrolündeki diğer bölgelerde yerleşim alanlarına roket saldırıları düzenlediğini aktaran Vali, "Bu suçlar cezasız kalmayacak." dedi.

Deyrizor Valiliği de yaptığı açıklamada, halkın güvenliği gerekçesiyle ülkede hafta başı olan pazar günü (bugün) tüm kamu kurumları ve resmi dairelerde çalışmaların durdurulduğunu, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

Terör örgütü YPG, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerden çekilerek nehrin doğusuna geçeceğini iddia etmişti. Öte yandan terör örgütü, Fırat Nehri'nin bazı bölgelerindeki işgalini sürdürüyor.

Suriye ordu güçleri ilerliyor terör örgütü YPG katliam yaparak bölgeden çekiliyor!

Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.

Suriye'de ordunun dün akşam geç saatlerde Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü terör örgütü YPG'den aldığı, 483 örgüt üyesinin teslim olmak için güvenlik güçleriyle iletişime geçtiği bildirilmişti.

Suriye ordu güçleri ilerliyor terör örgütü YPG katliam yaparak bölgeden çekiliyor!

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de terör örgütü YPG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini,181 örgüt üyesinin teslim olduğunu duyurmuştu.

#Dünya
#Dünya
