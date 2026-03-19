Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Banu İriç

Suriye'de anlaşma sahada uygulandı: Şam ile YPG arasında 600 kişilik esir takası

Suriye'de yapılan mutabakatın maddelerinden biri uygulanmaya kondu. Suriye hükümeti ve terör örgütü YPG 600 kişilik takas işlemini sahada gerçekleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 23:14
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 23:14

’nin kuzeydoğusundaki ili ile ilçesinde, 600 kişilik yapıldı. Cumhurbaşkanlığı heyeti sözcüsü Ahmed el-Hilali, Suriye resmi haber ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında Haseke ve Kamışlı'da toplam 600 kişinin karşılıklı olarak takas edildiğini duyurdu.

300'ER KİŞİ TAKAS EDİLDİ

Hilali, hükümet güçlerinin operasyonlar sırasında gözaltına aldığı 300 mensubunun serbest bırakıldığını, buna karşılık örgütün elinde tuttuğu 300 kişinin de Haseke’den Şeddadi ilçesine nakledildiğini ifade etti.

Tahliye sürecinin cezaevlerinin tamamen boşaltılmasına ve tutuklu dosyasının kapatılmasına kadar devam edeceğini vurgulayan Hilali, devletin Haseke ilindeki örgüte ait cezaevlerinin yönetimini devralacağını kaydetti.

Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
YPG elebaşının geleceğini öğrenen Suriyeliler ayaklandı: Aracı ateşe verdiler
Suriye'de kimyasal silahların temizlenmesi görevinde Türkiye'den destek
ETİKETLER
#suriye
#haseke
#ypg
#takas
#kamışlı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.