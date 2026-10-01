Suriye'de Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından Deyr Ali, Nasiriyye ve Tişrin elektrik santralleri devre dışı kaldı.

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HABERİN ÖZETİ Suriye'de doğal gaz boru hattında patlama! 3 elektrik santrali devre dışı kaldı Suriye'de Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında meydana gelen patlama sonucu üç elektrik santrali devre dışı kaldı. Patlama, Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında meydana geldi. Patlamanın ardından Deyr Ali, Nasiriyye ve Tişrin elektrik santralleri çalışamaz hale geldi. Suriye Elektrik Şirketi (SEC), santrallerin devre dışı kalmasıyla elektrik kesintilerinin artacağı uyarısında bulundu. Patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü ve uzman ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Suriye Elektrik Şirketi (SEC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından santrallerin çalışması için gerekli gaz tedarikinin durduğu belirtildi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARTACAK

Açıklamada, söz konusu santrallerin devre dışı kalması nedeniyle üretilen elektrik miktarının azalacağı ve mevcut üretim kapasitesindeki düşüş nedeniyle elektrik kesintilerinin geçici olarak artacağı ifade edildi.

Şirketin açıklamasında, santrallerin durumu ve elektrik arzına ilişkin gelişmelerin ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğü, uzman ekiplerin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.