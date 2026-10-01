Suriye'de doğal gaz boru hattında patlama! 3 elektrik santrali devre dışı kaldı

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İstanbul
Suriye'de Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından Deyr Ali, Nasiriyye ve Tişrin elektrik santralleri devre dışı kaldı.
Suriye Elektrik Şirketi (SEC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından santrallerin çalışması için gerekli gaz tedarikinin durduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu santrallerin devre dışı kalması nedeniyle üretilen elektrik miktarının azalacağı ve mevcut üretim kapasitesindeki düşüş nedeniyle elektrik kesintilerinin geçici olarak artacağı ifade edildi.
Şirketin açıklamasında, santrallerin durumu ve elektrik arzına ilişkin gelişmelerin ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğü, uzman ekiplerin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.