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Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 01:01
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 01:19

Suriye'de doğal gaz boru hattında patlama! 3 elektrik santrali devre dışı kaldı

Suriye'de doğal gaz hattında patlama meydana geldi. Olay nedeniyle 3 elektrik santrali devre dışı kaldı. Santrallerin çalışmaması nedeniyle elektrik kesintisi uyarısı yapıldı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 01:01
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 01:19

'de Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından Deyr Ali, Nasiriyye ve Tişrin elektrik santralleri devre dışı kaldı.

HABERİN ÖZETİ

Suriye'de doğal gaz boru hattında patlama! 3 elektrik santrali devre dışı kaldı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Suriye'de Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında meydana gelen patlama sonucu üç elektrik santrali devre dışı kaldı.
Patlama, Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında meydana geldi.
Patlamanın ardından Deyr Ali, Nasiriyye ve Tişrin elektrik santralleri çalışamaz hale geldi.
Suriye Elektrik Şirketi (SEC), santrallerin devre dışı kalmasıyla elektrik kesintilerinin artacağı uyarısında bulundu.
Patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü ve uzman ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Suriye Elektrik Şirketi (SEC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından santrallerin çalışması için gerekli gaz tedarikinin durduğu belirtildi.

Suriye'de doğal gaz boru hattında patlama! 3 elektrik santrali devre dışı kaldı

ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARTACAK

Açıklamada, söz konusu santrallerin devre dışı kalması nedeniyle üretilen elektrik miktarının azalacağı ve mevcut üretim kapasitesindeki düşüş nedeniyle elektrik kesintilerinin geçici olarak artacağı ifade edildi.

Suriye'de doğal gaz boru hattında patlama! 3 elektrik santrali devre dışı kaldı

Şirketin açıklamasında, santrallerin durumu ve elektrik arzına ilişkin gelişmelerin ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğü, uzman ekiplerin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

 

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#suriye
#Tişrin Santrali
#Deyr Ali
#Nasiriyye
#Suriye Elektrik Şirketi
#Dünya
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