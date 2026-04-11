Dünya
 Selahattin Demirel

Suriye'de Dürziler İsrail bayraklarıyla sokaklara inip ayrılıkçı sloganlar attı

Suriye'de yaşayan Dürziler, İsrail bayraklarıyla sokaklara inerek ayrılıkçı bir gösteri düzenlediler. Dürziler, Suriye askerlerinin bölgeden çekilmesi gerektiği yönünde sloganlar attı.

'nin güneyinde 'da 'in açıktan destek verdiği lider Hikmet el-Hecri'nin taraftarları, Suriye'den ayrılma talebiyle düzenledikleri gösteride İsrail bayrağı ve Başbakan Netanyahu'nun posterlerini taşıdı.

Suriye'nin güneyinde Dürzi lider Hikmet el-Hecri'nin taraftarları, İsrail'in desteğiyle Suriye'den ayrılma talebiyle gösteri düzenledi.
Göstericiler İsrail bayrağı ve Başbakan Netanyahu'nun posterlerini taşıdı.
Protestocuların hükümet güçlerinin Süveyda'dan çekilmesi, tutukluların serbest bırakılması ve Suriye'den ayrılma yönünde sloganlar attığı bildirildi.
Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 2025 yılında yaşanan çatışmalarda birçok kişi hayatını kaybetmiş ve alıkonulmuştu.
Çatışmaların ardından Suriye güvenlik güçlerine Dürzi gruplar saldırmış ve onlarca asker ölmüştü.
İsrail ordusu da Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenleyerek Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.
SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 2025 yılında 13 Temmuz'da bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalarda birçok kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi de alıkonulmuştu.

Daha sonra bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine de Dürzi gruplar saldırmış ve onlarca asker ölmüştü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu da Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılara devam etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığı duyurulmuştu.

Yol haritasında, sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulup hesap vermesinin sağlanacağı, Süveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılacağı, zarar görenlere tazminat ödeneceği, köy ve kasabaların onarılacağı ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılacağı ifade edilmişti.


