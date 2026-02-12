Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Suriye’de kritik gelişme: Koalisyon güçleri stratejik El-Tanf üssünü tamamen boşaltarak Ürdün’e geçti!

Suriye, Irak ve Ürdün sınırlarının kesişim noktasında bulunan, yıllardır ABD öncülüğündeki koalisyonun kontrolündeki El-Tanf askeri üssü tamamen tahliye edildi. Stratejik üsten çekilmenin ardından Suriye ordusu bölgeye giriş yaparak kontrolü sağladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Suriye’de kritik gelişme: Koalisyon güçleri stratejik El-Tanf üssünü tamamen boşaltarak Ürdün’e geçti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 01:22
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 01:24

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye'nin güneydoğusunda bulunan El-Tanf askeri üssünü tamamen boşalttığını ve 'e geçtiğini açıkladı.

KONVOYLAR ÜRDÜN’E GEÇTİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin ülkenin güneydoğusunda bulunan El-Tanf askeri üssünden tamamen çekildiğini açıkladı. Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre, koalisyona ait askeri araçlardan oluşan bir konvoy üssü terk ederek Ürdün topraklarına geçti.

Suriye’de kritik gelişme: Koalisyon güçleri stratejik El-Tanf üssünü tamamen boşaltarak Ürdün’e geçti!

SURİYE ORDUSU ÜSSE GİRİŞ YAPTI

Böylece Suriye çölünde stratejik öneme sahip en hassas askeri noktalardan birindeki çekilme sürecinin tamamlandığı bildirildi. Gözlemevi'nin açıklamasında, koalisyon güçlerinin bölgeden ayrılmasının ardından Suriye ordusunun üsse giriş yaptığı, yeni askeri mevziler oluşturduğu ve güvenlik önlemlerini artırdığı ifade edildi.

Gözlemevi'ne göre geri çekilme faaliyeti, yabancı ülkelerden askeri unsurların ülkede konuşlandırılmasına yönelik yeniden değerlendirmelere ilişkin daha kapsamlı tartışmaların ortasında gerçekleşti.

EL-TANF ÜSSÜ

Suriye, Irak ve Ürdün sınırlarının kesişim noktasında yer alan El-Tanf askeri üssünün yıllar boyunca koalisyon güçleri tarafından kullanıldığı ve üs çevresindeki 55 kilometrelik bölgenin Suriye'nin doğu çölünü ve kilit ikmal yollarını gözlemlemek için stratejik bir nokta görevi gördüğü biliniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye ordusu Haseke'den çekiliyor
Suriye'den Türkiye ve petrol kararı! Yeniden faaliyete geçiyor
ETİKETLER
#Ürdün
#Suriye Ordusu
#Askeri Üs
#El-tanf
#Abd Koalisyonu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.