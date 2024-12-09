Suriye'de özgürlüklerine kavuşan mahkumların söyledikleri kan dondurdu! "Birbirimize tecavüz etmeye zorladılar"

09 Aralık 2024 14:29 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 15:19

Muhalifler güçler, Şam’da "insan mezbahası" olarak anılan Sednaya Hapishanesi’ndeki mahkumların bir kısmını serbest bıraktı. Muhalifler, gizli bölmelerde bulunan mahkumlara ulaşmak için çalışmalarına devam ederken özgürlüklerine kavuşanlar Esad rejiminin işkencelerini anlattı. Bir mahkumun, "Birbirimize tecavüz etmeye zorladılar" demesi ise kan dondurdu.

Suriyeli muhalif güçler son olarak başkent Şam​'ı kontrol altına aldı. Diğer şehirlerde olduğu gibi, Şam'da da ilk hedeflerden biri cezaevleri oldu. O cezaevlerinden biri de, işkenceler​ yüzünden "insan mezbahası" olarak anılan Sednaya Cezaevi​'ydi...

KATLARIN ARASI BETONLA KAPLANMIŞ

Mahkumları salıvermek için cezaevine giden muhalif güçler, inanılmaz görüntülerle karşılaştı. Hapishanenin, yer altına yapılmış tam 7 katı vardı. Üstelik bu katların arası betonla kapatılmıştı.

BETONLAR KIRILDI MAHKUMLARA ULAŞILDI

Karmaşık yapısı ve elektronik şifreli kapılar nedeniyle içeri giremeyen muhalifler, betonları kırarak ulaşabildikleri mahkumları kurtardı. Ancak şu ana kadar sadece yer altındaki bir kata ulaşılabildi. Diğer katlara ise henüz girilemedi.

100 BİNDEN FAZLA MAHKUM VARDI

Muhalif askerler bir yandan planlara bakarak binanın yapısını çözmeye çalışırken, bir yandan da kapıların şifrelerini bulmak için uğraşıyor. Güvenlik kameralarından görülebildiği kadarıyla, cezaevinde halen 100 binden fazla tutuklu ve hükümlü bulunduğu tahmin ediliyor.

"KUZENİME TECAVÜZ ETMEYE ZORLADILAR"

Suriye rejimi tarafından yıllarca işkence gören mahkumlar, özgürlüklerine kavuştuklarına yaşadıkları insanlık dışı muameleyi anlattı. Bu işkencelerden sağ kurtulanlardan biri olan Ömer el-Şugre, BBC'ye üç yıl hapis yatarken neler yaşadığını şu ifadelerle anlattı:

"AKSİ TAKDİRDE İKİMİZ DE İDAM EDİLECEKTİK"

"Çok sevdiğim kuzenimi bana tecavüz etmeye zorladılar ve beni de ona işkence etmeye zorladılar. Aksi takdirde ikimiz de idam edilecektik"