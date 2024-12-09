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Şam'da özgürlüğüne kavuşan Azerbaycan Türkü: Türkiye'ye gitmek istiyorum

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Aralık 2024 11:16 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 11:17

Esad rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'nin başkenti Şam'da Azerbaycan Türkü bir mahkum, 6 buçuk yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Serbest kalan başka bir mahkumun da şok içerisinde olduğu görüldü.

Suriye​'nin başkenti Şam​'da Beşar Esad​ rejiminin düşmesinin ardından muhalifler​, dün cezaevlerinde bulunan tüm tutukluları serbest bıraktı. Uzun yıllar rejim tarafından hapsedilen mahkumların, özgürlüklerine kavuşunca büyük bir şok ve şaşkınlık geçirdiler.

AZERBAYCAN TÜRKÜ 6 YIL SONRA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

Şam’a gelirken rejim güçlerince tutuklandığını dile getiren Azerbaycan Türkü bir mahkum, 6,5 yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi. Suçsuz olduğunu vurgulayan şahıs, Türkiye’ye gitme istediğini aktardı.

Şam'da özgürlüğüne kavuşan Azerbaycan Türkü: Türkiye'ye gitmek istiyorum - 1. Resim

AİLESİ ONU ARIYORDU...

Öte yandan başka bir mahkum, adının Aydın olduğunu ve sağlık sorunları yaşadığını anlattı. Psikolojik durumunun kötü olduğu anlaşılan bu kişinin kayıp olduğu ve ailesinin onu aradığı bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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