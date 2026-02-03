Suriye'de tünel faciası! Arama tarama sırasında patlama: Ölü ve yaralı askerler var

Suriye'nin Halep iline bağlı Sırrin beldesinde Suriye ordusu, terör örgütü YPG'den temizlenmiş tünellerde arama tarama çalışmalarına devam ediyor.

Güvenlik kaynakları tarafından alınan bilgiye göre, arama tarama çalışmaları esnasında terör örgütü tarafından tuzaklanan bir bomba patladı.

3 ÖLÜ, 7 YARALI

Patlama sonucu güvenlik güçlerinden 3 asker hayatını kaybederken, 7 asker de yaralandı.

Suriye ordusunun terörden arındırdığı bölgelerde arama tarama çalışmaları devam ediyor.