Suriye'den çıkarılan 5 bin 46 tutuklu DEAŞ'lı Irak'a nakledildi

Suriye'deki yeni süreçte anlaşma çerçevesinde ülkeden çıkarılan DEAŞ mensuplarının Irak'a nakledilmesi sürüyor. Tutuklu terör ör

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 22:31
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 22:31

Adalet Bakanı Halid Şivani, 'de tutuklu terör örgütü mensuplarından 5 bin 46'sının ülkeye nakledildiğini, sürecin son aşamasına gelindiğini ve kısa süre içinde tamamlanacağını açıkladı.

Şivani, Irak medyasına yaptığı açıklamada, Suriye'den Irak'a transfer edilen DEAŞ tutuklularına ilişkin bilgi verdi.

Irak'a nakledilen DEAŞ'lı tutukluların çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 60 farklı ülkenin vatandaşı olduğunu kaydeden Şivani, söz konusu kişilerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) cezaevlerinde değil, Bağdat'taki hapishanelerde tutulduğunu ifade etti.

Suriye'den çıkarılan 5 bin 46 tutuklu DEAŞ'lı Irak'a nakledildi

6 BİN DEAŞ'LI SURİYE'YE AKTARILACAK

Şivani, "Transfer edilmesi gerekenler Irak'a nakledildi. Son bir aşama kaldı, süreç bugün ya da yarın tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

DEAŞ üyelerinin Suriye ve IKBY'den Bağdat'a naklinin Uluslararası Koalisyon Güçlerinin sorumluluğunda yürütüldüğünü kaydeden Şivani, Irak, Suriye ve ABD güçlerinden oluşan ortak bir güvenlik ekibi kurulduğunu söyledi.

Şivani, Irak'a nakledilen DEAŞ tutuklularının sayısına ilişkin, "Şimdiye kadar 5 bin 46 kişi nakledildi, sayı 6 bine ulaşabilir." ifadelerini kullandı.

Irak Güvenlik Medya Hücresi Başkanı Korgeneral Saad Maan, daha önce yaptığı açıklamada, Irak'ın Suriye'den kara ve hava yoluyla 2 bin 250 DEAŞ mensubunu teslim aldığını bildirmişti.

