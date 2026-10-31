Suriye'yi sel vurdu! 7 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul
Suriye’nin Halep, Rakka, Deyrizor, Haseke, Hama, Humus ve Lazkiye vilayetlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 7 kişi yaşamını yitirdi.
Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sel sularına kapılarak boğulan çocukların sayısının 5’e yükseldiği, 1 kişinin ise trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Yedinci kişinin ölümüne ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.
Sellerin özellikle Rakka, Deyrizor ve Haseke vilayetlerinde etkili olduğu, Halep’in bazı kesimlerinde de altyapıda hasara yol açtığı belirtildi.
Çok sayıda yolun kapanmasına neden olan seller nedeniyle bazı aileler evlerini terk etmek zorunda kaldı. Suriye Sivil Savunma ekiplerinin fırtınanın başlamasından bu yana 550’den fazla acil müdahale operasyonu gerçekleştirdiği bildirildi.
Ekiplerin sel sularında mahsur kalan 60 kişiyi kurtardığı ve 900’den fazla yardım çağrısına yanıt verdiği kaydedildi.