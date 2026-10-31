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Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 00:42
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 00:59

Suriye'yi sel vurdu! 7 kişi hayatını kaybetti

Suriye'de birçok kentte etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Suya kapılan 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Ekipler mahsur kalan 60 kişiyi kurtardı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 00:42
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 00:59

’nin , , , , Hama, Humus ve Lazkiye vilayetlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 7 kişi yaşamını yitirdi. 

HABERİN ÖZETİ

Suriye'yi sel vurdu! 7 kişi hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Suriye'nin birçok vilayetinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 7 kişi yaşamını yitirdi.
Ölenlerin 5'inin sel sularına kapılarak boğulan çocuklar olduğu, 1 kişinin ise trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Seller özellikle Rakka, Deyrizor ve Haseke vilayetlerinde etkili olurken, Halep'in bazı kesimlerinde altyapı hasarına ve yolların kapanmasına yol açtı.
Bazı aileler evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Suriye Sivil Savunma ekipleri 550'den fazla acil müdahale operasyonu gerçekleştirdi ve 900'den fazla yardım çağrısına yanıt verdi.
Ekipler, sel sularında mahsur kalan 60 kişiyi kurtardı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Suriye'yi sel vurdu! 7 kişi hayatını kaybetti

ÖLENLERİN 5'İ ÇOCUK

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sel sularına kapılarak boğulan çocukların sayısının 5’e yükseldiği, 1 kişinin ise trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Yedinci kişinin ölümüne ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.

Suriye'yi sel vurdu! 7 kişi hayatını kaybetti

Sellerin özellikle Rakka, Deyrizor ve Haseke vilayetlerinde etkili olduğu, Halep’in bazı kesimlerinde de altyapıda hasara yol açtığı belirtildi. 

AİLELER EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Çok sayıda yolun kapanmasına neden olan seller nedeniyle bazı aileler evlerini terk etmek zorunda kaldı. Suriye Sivil Savunma ekiplerinin fırtınanın başlamasından bu yana 550’den fazla acil müdahale operasyonu gerçekleştirdiği bildirildi. 

Suriye'yi sel vurdu! 7 kişi hayatını kaybetti

60 KİŞİ KURTARILDI

Ekiplerin sel sularında mahsur kalan 60 kişiyi kurtardığı ve 900’den fazla yardım çağrısına yanıt verdiği kaydedildi.

 

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#suriye
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#rakka
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