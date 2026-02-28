Suudi Arabistan İran’ı kınadı: Kardeş ülkelere tam destek verilecek

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre ülkenin söz konusu "kardeş ülkelerle" tam dayanışma içinde olduğu ve alacakları tüm tedbirlerde onları desteklemek için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduğu kaydedildi.

HEDEF ALINAN ÜLKELERİN YANINDA

Riyad yönetiminin, İran’ın bölge ülkelerinin topraklarına ve egemenliğine yönelik saldırılarını "en güçlü şekilde" kınadığı ve hedef alınan ülkelerin yanında durduğu ifade edildi.

İran’ın saldırılarının devletlerin egemenliği ile uluslararası hukukun ilke ve esaslarının açık ihlali olduğu savunulan açıklamada, bu ihlallerin sürmesinin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunuldu.

Suudi Arabistan'ın açıklamasında, uluslararası topluma İran’ın saldırılarını kınama ve bölgenin güvenliği ile istikrarını tehdit eden ihlallere karşı gerekli tüm kararlı tedbirleri alma çağrısı yapıldı.