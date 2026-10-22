Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 01:36
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 01:45

Suudi Arabistan’da sıcak gelişme: Kral Fahd Uluslararası Havalimanı’na saldırı düzenlendi, can kaybı ve yaralılar var

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırının henüz kim tarafından ve nasıl gerçekleştirildiği açıklanmadı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Suudi Arabistan’da sıcak gelişme: Kral Fahd Uluslararası Havalimanı’na saldırı düzenlendi, can kaybı ve yaralılar var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 01:36
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 01:45

GACA'dan yapılan açıklamada, havalimanının 21 Ekim Çarşamba akşamı saldırıya uğradığı, saldırıda ülkede ikamet eden bir yabancı uyruklunun hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 8 kişinin ise gerekli sağlık hizmetlerini almaları için derhal hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

HABERİN ÖZETİ

Suudi Arabistan’da sıcak gelişme: Kral Fahd Uluslararası Havalimanı’na saldırı düzenlendi, can kaybı ve yaralılar var

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü ve 8 kişinin yaralandığını duyurdu.
Saldırı Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlendi.
Saldırıda 1 kişi öldü.
Saldırıda 8 kişi yaralandı.
Bilgi, Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi tarafından paylaşıldı.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

Açıklamada ayrıca saldırının hasara yol açtığı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve gelişmelere ilişkin daha sonra bilgi verileceği kaydedildi. Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ve kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan’da sıcak gelişme: Kral Fahd Uluslararası Havalimanı’na saldırı düzenlendi, can kaybı ve yaralılar var

ARAP KOALİSYONU: SUUDİ ARABİSTAN'IN DOĞUSUNDA 4 İHA İMHA EDİLDİ

'deki meşru hükümeti destekleyen öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde 4 'nın engellenerek imha edildiğini duyurdu. Arap Koalisyonu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu İHA'ların Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde engellendiği belirtildi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Husiler Suudi Arabistan'da petrol sahasını hedef aldı: Ölü ve yaralılar var
Husiler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef aldı, patlama sesleri duyuldu
ETİKETLER
#suudi arabistan
#yemen
#iha
#Arap Koalisyonu
#Gaca
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.