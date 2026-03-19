Takıntı, aşk, vahşet! Lavabo açıcıyı gözüne enjekte etti

ABD'nin North Carolina eyaletinde yaşayan Jewel Shuping, hayatını kökten değiştiren çarpıcı bir olayı anlattı. Shuping, çocukluk yıllarında kör olma hayali kurduğunu ve bu düşüncenin zamanla kendisi üzerinde derin bir etkiye yol açtığını ifade etti.

GÖZLERİNE LAVABO AÇICI SIKTI

Mirror gazetesinin haberine göre Shuping, 2006 yılında kendisini psikolog olarak tanıtan bir adamla görüşmek üzere Chicago'ya gitti. Shuping, adamın kendisini iki hafta boyunca evinde izole ettiğini ve ailesi veya arkadaşlarıyla iletişim kurmaması konusunda talimat verdiğini belirtti.

Ardından bir gün adam, shuping'i yere yatırdı ve kauçuk bir şırınga ile gözlerine lavabo açıcı sıktı. Adam daha sonra Shuping'i hastaneye götürmeden önce yarım saat bekletti.

KÖR OLDU

Bu saldırı sonucunda Shuping, görme yetisini tamamen kaybetti. Shuping, olayın rızası dışında gerçekleştiğini ve tanıdığı kişinin çocukluk anılarını kullanarak onu manipüle ettiğini belirtti. “Bu kişinin bana yaptığı şey, bugün bile hayatımı etkiliyor,” dedi.