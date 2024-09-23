Tarladaki işaretin peşine düştü, olağanüstü buluntulara rastladı! Milyonlar kazandı

23 Eylül 2024 09:25 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 09:49

İngiltere'de metal dedektörü kullanan George Ridgway olağanüstü bir keşfe imza attı. Bir tarladaki işaretin peşine düşen Arkeolog Ridgway, eski bir Roma yolu üzerinde bulduklarını açık artırmada sattı, milyonlar kazandı.

İngiltere'de Arkeolog George Ridgway, eki bir Roma yolu olduğunu bildiği tarladaki bir işareti araştırdı. Burada bir şeyler bulabileceğini düşünen Ridgway yanılmadı. Metal dedektörüyle tarlada gezinen arkeolog, saatlerce süren aramaların karşılığını aldı. Roma dönemine ait altın​ ve gümüş paraların olduğu hazine tarladan çıktı.

TARLADAN ALTINLAR GÜMÜŞLER ADETA FIŞKIRDI

Roma broşları, Jül Sezar dönemine yani 1. yüzyıla ait gümüş sikkeler bulan Ridgway, aramalara devam ettiğinde 160 gümüş sikkeye ve çömlek parçalarına ulaştı.

Tarladaki buluntuların ardından babasına haber veren Ridgway, alanı koruma altına aldı. Arama çalışmaları 3 ay daha devam etti ve toplamda 748 madeni para daha buldular.

''BÜYÜK BİR HAZİNE''

Metal dedektörlerle bulunan buluntular, müzayede evinin uzmanı Alice Cullen tarafından 'büyük bir hazine' olarak değerlendirildi. Cullen, bu keşfin Birleşik Krallık’taki en büyük Demir Çağı ve Roma madeni para hazinelerinden biri olduğunu söyledi. Hazinenin Roma'nın XX. Lejyonunda görev yapan bir asker tarafından gömülmüş olabileceğini söyledi.

MİLYONLARCA LİRA KAZANDI

İngiliz Müzesi, bazı madeni paraları talep etse de çoğu açık artırmada satıldı. BBC’ye göre, en yüksek fiyata satılan madeni paralardan biri, Caligula dönemine ait olan ve Agrippina portresi taşıyan bir sikke oldu; bu sikke yaklaşık 9.295 dolara satıldı. Ridgway, elde edilen gelirin arazi sahibi ile paylaşılacağını belirtti. Toplamda ise açık artırmada 176 bin dolar yani yaklaşık 6 milyon lira elde edildi.

''INDIANA JONES'TAN İLHAM ALDIM''

Arkeolog George Ridgway, "4 yaşından beri Indiana Jones'tan ilham alarak tarih aramaya başladım ve 12. doğum günümde büyükannemin bana bir metal dedektörü almasıyla Roma hazinesi bulmayı hayal ettim" diyerek hayatındaki bu keşfi "bir rüyanın gerçekleşmesi" olarak nitelendirdi.