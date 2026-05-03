Tatbikat sırasında ABD askerleri kayıplara karıştı! Tüm birimler devrede

ABD askerleri, Fas'ta düzenlenen 'Afrika Aslanı 2026' tatbikatına katıldı. Bu tatbikat sırasında 2 ABD askeri personeli kayıplara karıştı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 16:16

Fas'ta düzenlenen "Afrika Aslanı 2026" tatbikatına katılan 2 ABD askeri personelinin kaybolduğu bildirildi. ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından yapılan açıklamada, 2 askerin 2 Mayıs'ta Fas'ın Tan Tan kenti yakınlarındaki Cap Draa Eğitim Alanı civarında kaybolduğu belirtildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

ABD ve Fas unsurlarının yanı sıra tatbikata katılan diğer ekiplerin de dahil olduğu kapsamlı çalışmalarının derhal başlatıldığı ifade edilen açıklamada, arama faaliyetlerinde kara, hava ve deniz unsurlarının kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü, arama çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

FAS VE ABD ARASINDA ASKERİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Fas ve ABD, 2 Ekim 2020'de dönemin ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Rabat ziyareti sırasında 10 yıllık askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı.

İki ülke, söz konusu anlaşma kapsamında "Afrika Aslanı (African Lion)" başta olmak üzere düzenli ortak tatbikatlar gerçekleştiriyor.

