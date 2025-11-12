Menü Kapat
 Ceyda Altun

Tatile geldiği ülkede son yolculuğuna uğurlandı! Endonezya'dan Trabzon'a uzanan ilginç hikaye

Endonezya'dan tatil için Türkiye'ye gelen 64 yaşındaki Karyono Tarbo Suljadı, ailesiyle birlikte İstanbul ve Kapadokya'yı gezen Suljadı'nın son durağı Trabzon oldu. Kente geldikten iki gün sonra rahatsızlanan Suljadı, hastanede yoğun bakım ünitesine kaldırıldıktan 13 gün sonra yaşamını yitirdi. Trabzon'da hayatını kaybeden Suljadı'nın ailesi orada vefat ettiği için Trabzon'a defnedilmesini uygun gördü. Aile defin işlemlerini gerçekleştirdikten sonra Türkiye'ye tekrar gelip cenazelerini ziyarette bulunacaklarını ifade etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 11:59

'nın Yogyakarta kentinde yaşayan kuru temizleme işletmecisi Karyono Tarbo Suljadı (64), eşi Devi Amertara Sarant (60), oğlu Kautsar Paramahasta (27) ve kızı Ayu Candra Dewi (23) ile birlikte 'ye tatile geldi. Ailesiyle birlikte İstanbul ve Kapadokya'yı gezen Suljadı'nın son durağı oldu. Kente geldikten iki gün sonra rahatsızlanan Suljadı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde 13 gün süren tedaviye rağmen Suljadı kurtarılamadı. Suljadı'nın ailesi, Trabzon'daki Endonezya Trabzon Fahri Konsolosu Kadem Çakıroğlu ile iletişime geçerek, merhumun Trabzon'da defnedilmesini istedi. Ailenin isteği üzerine yapılan işlemlerin ardından Suljadı için Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camii'nde namazı kılındı. Karyono Tarbo Suljadı, kılınan cenaze namazının ardından Uğurlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tatile geldiği ülkede son yolculuğuna uğurlandı! Endonezya'dan Trabzon'a uzanan ilginç hikaye

"BABAMIN BURADAKİ SON GÜNLERİ ÇOK GÜZEL GEÇTİ"

Karyono Tarbo Suljadı'nin oğlu Kautsar Paramahasta, bu kararın kendileri için kolay olmadığını belirterek, "Babamla beraber buraya gelmiştik ama babamı burada bırakmak zorundayız. Bu süreçte buradaki insanların iyi niyetiyle karşılaştığımız için böyle bir karar aldık. Babamın buradaki son günleri çok güzel geçti. Bizim dinimizde yolculuk yapan kişiler hayatını nerede kaybettiyse bir an önce orada defnedilmesi gerekiyor. Benim için bu en iyi karardı. Bu süreçte Endonezya Ankara Büyükelçiliği ile iletişime geçtik. Sonrasında Kadem Bey ile tanıştık. Babamın hayatını kaybetmesinin ardından hastanedeki süreçleri Kadem Bey'in yardımıyla halledebildik" dedi.

Tatile geldiği ülkede son yolculuğuna uğurlandı! Endonezya'dan Trabzon'a uzanan ilginç hikaye

SON GÜNLERİNİ GEÇİRDİĞİ ÜLKEYE DEFNEDİLDİ

Devi Amertara Sarant ise eşinin son günlerinin Trabzon'da iyi geçmesi nedeniyle defin işlemini yaptıklarını dile getirerek, "Oğlum Türkiye'den bahsetmişti. Araştırınca Trabzon'un çok güzel bir yer olduğunu gördük. Eşimin de çok hoşuna gitmişti. Trabzon'a geldiğimizde eşim rahatsızlandı. Tedavisi için hastaneye kaldırdık. O süreçte Trabzonlular çok ilgi gösterdi, yardımcı oldular. Bize dua ettiler. O dualar benim için çok değerliydi. Eşimin durumu kötüye gidince düşünmeye başladık. Eşimin son günlerini burada iyi geçirmesi nedeniyle buraya defnedilmesine karar verdik. Kızım babasının burada defnedileceğini duyduğunda itiraz etti ama kızımı ikna ettim. Burası çok güzel bir yer. Müslüman bir ülke. Burada ezanlar okunuyor. İnşallah tekrar buraya geleceğiz" şeklinde konuştu.

Tatile geldiği ülkede son yolculuğuna uğurlandı! Endonezya'dan Trabzon'a uzanan ilginç hikaye

"AİLE TRABZON'U ÇOK SEVDİĞİ İÇİN CENAZEYİ ÜLKELERİNE GÖTÜRMEK İSTEMEDİ"

Endonezya'nın Trabzon Fahri Konsolosu Kadem Çakıroğlu da, ailenin Trabzon'u çok sevdiği için cenazeyi ülkelerine götürmek istemediklerini kaydederek, "Bir süre önce Endonezya'dan Türkiye'ye turistik amaçlı bir ailemiz ziyarete geldi. Ziyaretlerinin son durağını Trabzon olarak belirleyen aile şehrimize geldiler. Aileden bir kişi rahatsızlanınca KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 10 gün boyunca tedavi gördü. Bu süreç sonrası maalesef misafirimizi kaybettik. Aile Trabzon'u çok sevdiği için cenazeyi ülkelerine getirmek istemediler. Trabzon'da defnetmek istediler. Merhumu burada toprağa verdik. Aile ülkelerine geri dönecek ama ilerleyen süreçlerde tekrar Trabzon'a geleceklerini söylediler. süreçlerinde Trabzonluların yoğun ilgisiyle karşılaştılar, çok memnun kaldılar" ifadelerini kullandı.

#Türkiye
#trabzon
#hastane
#endonezya
#ölüm
#turizm
#cenaze
#Dünya
