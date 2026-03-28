Dünya
Tayland İran ile anlaştı: Petrol tankerimiz Hürmüz'den geçecek

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul İran ile Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bu anlaşma ülkedeki petrol tedarik krizini ve halk arasındaki paniği azaltmayı hedefliyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 16:27

Başbakanı Anutin Charnvirakul düzenlediği basın toplantısında, Tayland bandıralı petrol tankerinin 'ndan güvenli bir şekilde geçişi için ile yapıla görüşmelerde anlaşıldığını dile getirdi.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Tayland bandıralı bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişi için İran ile anlaşıldığını duyurdu.
Anlaşma, yakıt ithalatına ilişkin endişeleri azaltacak ve Mart ayı başındaki aksaklıkların tekrarlanmasını engelleyecek.
Bu adımın, Tayland'daki petrol tedarik krizini ve halk arasındaki paniği azaltması bekleniyor.
Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, Tayland'da akaryakıt arzında sıkıntılara ve istasyonlarda uzun kuyruklara neden olmuştu.
Anutin, anlaşmanın yakıt ithalatına ilişkin endişeleri azaltacağını ifade ederek, "Bu anlaşmayla birlikte Mart ayı başında yaşanan aksaklıkların tekrarlanmayacağına dair güven arttı" sözlerine yer verdi.

TAYLAND'DA PETROL TEDARİK KRİZİNİ AZALTMASI BEKLENİYOR

Anutin ayrıca hükümetin yaşanan gelişmelere göre enerji tedarikine yönelik yeni tedbirler almayı sürdüreceğinin altını çizerek enerji arzına yönelik etkilerin en aza indirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, Tayland hükümetinin söz konusu adımı, ülkede son günlerde baş gösteren petrol tedarik krizini ve halk arasında yaşanan paniği azaltması bekleniyor.

Hürmüz Boğazının kapatılması sonucu Tayland'da akaryakıt arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle istasyonlarda uzun kuyruklar oluşuyordu.

