Tayland İran ile anlaştı: Petrol tankerimiz Hürmüz'den geçecek

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul düzenlediği basın toplantısında, Tayland bandıralı petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli bir şekilde geçişi için İran ile yapıla görüşmelerde anlaşıldığını dile getirdi.
Anutin, anlaşmanın yakıt ithalatına ilişkin endişeleri azaltacağını ifade ederek, "Bu anlaşmayla birlikte Mart ayı başında yaşanan aksaklıkların tekrarlanmayacağına dair güven arttı" sözlerine yer verdi.
Anutin ayrıca hükümetin yaşanan gelişmelere göre enerji tedarikine yönelik yeni tedbirler almayı sürdüreceğinin altını çizerek enerji arzına yönelik etkilerin en aza indirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, Tayland hükümetinin söz konusu adımı, ülkede son günlerde baş gösteren petrol tedarik krizini ve halk arasında yaşanan paniği azaltması bekleniyor.
Hürmüz Boğazının kapatılması sonucu Tayland'da akaryakıt arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle istasyonlarda uzun kuyruklar oluşuyordu.