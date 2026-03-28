Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul düzenlediği basın toplantısında, Tayland bandıralı petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli bir şekilde geçişi için İran ile yapıla görüşmelerde anlaşıldığını dile getirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Tayland İran ile anlaştı: Petrol tankerimiz Hürmüz'den geçecek Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Tayland bandıralı bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişi için İran ile anlaşıldığını duyurdu. Anlaşma, yakıt ithalatına ilişkin endişeleri azaltacak ve Mart ayı başındaki aksaklıkların tekrarlanmasını engelleyecek. Bu adımın, Tayland'daki petrol tedarik krizini ve halk arasındaki paniği azaltması bekleniyor. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, Tayland'da akaryakıt arzında sıkıntılara ve istasyonlarda uzun kuyruklara neden olmuştu.

Anutin, anlaşmanın yakıt ithalatına ilişkin endişeleri azaltacağını ifade ederek, "Bu anlaşmayla birlikte Mart ayı başında yaşanan aksaklıkların tekrarlanmayacağına dair güven arttı" sözlerine yer verdi.

TAYLAND'DA PETROL TEDARİK KRİZİNİ AZALTMASI BEKLENİYOR

Anutin ayrıca hükümetin yaşanan gelişmelere göre enerji tedarikine yönelik yeni tedbirler almayı sürdüreceğinin altını çizerek enerji arzına yönelik etkilerin en aza indirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, Tayland hükümetinin söz konusu adımı, ülkede son günlerde baş gösteren petrol tedarik krizini ve halk arasında yaşanan paniği azaltması bekleniyor.

Hürmüz Boğazının kapatılması sonucu Tayland'da akaryakıt arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle istasyonlarda uzun kuyruklar oluşuyordu.