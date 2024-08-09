Taylor Swift konserine terör tehdidi: Bir gözaltı daha

09 Ağustos 2024 13:44 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 13:49

Taylor Swift'in Viyana konserine terör tehdidi iddiasıyla ilgili 18 yaşında bir Irak vatandaşı gözaltına alındı. Avusturya İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, şüphelinin soruşturmayla bağlantılı olarak Viyana'da gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığa göre Irak vatandaşı, Kuzey Makedonya kökenli 19 yaşındaki Avusturyalı olan gözaltındaki baş şüpheli ile aynı çevreden geliyor.

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserlerinin terör tehdidi nedeniyle iptal edildiği geçtiğimiz gün duyurulmuştu.

Avusturya hükümeti, konuya ilişkin dün açıklama yapmıştı. İçişleri Bakanı Gerhard Karner, "Durum çok cı̇ddı̇ydı̇ ve cı̇ddı̇ olmaya devam edı̇yor" dedi.

Karner soruşturmalara, uluslararası temaslar ve uluslararası bilgilerin yardımcı olduğunu söyleyen bakan, yabancı istihbarata güvenilmesi çağrısı yaptı.

EVİNDE PATLAYICI ÜRETTİ

Avusturyalı güvenlı̇k yetkı̇lı̇sı̇ ise Taylor Swift konserı̇nı̇ hedef almayı planlayan şüphelı̇nı̇n evı̇nde yapılan aramada kı̇myasalların ele geçı̇rı̇ldı̇ğini ve patlayıcı üretı̇ldı̇ğini bildirdi.

İstihbarat ayrıca, 15 yaşındaki Avusturya vatandaşının da şüpheli olarak tespit edildiğini ve sorgulanmaya başladığını kaydetti. Saldırının planının stadyum dışındaki insanları öldürmek olduğu belirtildi.

Saldırıyı planladığı ileri sürülen iki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. DEAŞ sempatizanı oldukları bildirilen şüphelilerin, Viyana'daki konserlere odaklandığı tespit edildi. Ünlü şarkıcının önümüzdeki günlerde Viyana'da vereceği üç konser iptal edildi.