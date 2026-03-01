Teksas'ta bara silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kategoriler
Teksas’ın Austin kentinde bir kişi, gece saatlerinde içerisinde yüzlerce kişinin bulunduğu bir bara silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.
New York Post'ta yer alan habere göre; Saldırganın New York’ta yaşadığı ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarından etkilenmiş olabileceği aktarıldı.
Saldırganın 53 yaşındaki aslen Senagelli ABD vatandaşı Ndiaga Diagne olduğu açıklandı. Diagne’nin 2013 yılında ABD vatandaşlığına geçtiği, 2016 yılında ise sığınma başvurusunda bulunduğu öğrenildi.