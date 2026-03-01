Teksas’ın Austin kentinde bir kişi, gece saatlerinde içerisinde yüzlerce kişinin bulunduğu bir bara silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.

HABERİN ÖZETİ Teksas'ta bara silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Austin, Teksas'taki bir bara düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Austin, Teksas'taki bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Saldırganın 53 yaşındaki Senegalli kökenli ABD vatandaşı Ndiaga Diagne olduğu açıklandı. Saldırganın ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından etkilenmiş olabileceği iddia edildi. Diagne, 2013'te ABD vatandaşı olmuş ve 2016'da sığınma başvurusunda bulunmuştu.

İRAN SALDIRISINDAN ETKİLENDİĞİ İDDİASI

New York Post'ta yer alan habere göre; Saldırganın New York’ta yaşadığı ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarından etkilenmiş olabileceği aktarıldı.

2013 YILINDA ABD VATANDAŞI OLMUŞ

Saldırganın 53 yaşındaki aslen Senagelli ABD vatandaşı Ndiaga Diagne olduğu açıklandı. Diagne’nin 2013 yılında ABD vatandaşlığına geçtiği, 2016 yılında ise sığınma başvurusunda bulunduğu öğrenildi.