Dünya
 Baran Aksoy

Teksas'ta bara silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’nin Teksas eyaletinde bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Teksas'ta bara silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haber Merkezi
01.03.2026
01.03.2026
Teksas’ın Austin kentinde bir kişi, gece saatlerinde içerisinde yüzlerce kişinin bulunduğu bir bara düzenledi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.

Teksas'ta bara silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İRAN SALDIRISINDAN ETKİLENDİĞİ İDDİASI

New York Post'ta yer alan habere göre; Saldırganın New York’ta yaşadığı ve ’nin ’a yönelik saldırılarından etkilenmiş olabileceği aktarıldı.

Teksas'ta bara silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

2013 YILINDA ABD VATANDAŞI OLMUŞ

Saldırganın 53 yaşındaki aslen Senagelli ABD vatandaşı Ndiaga Diagne olduğu açıklandı. Diagne’nin 2013 yılında ABD vatandaşlığına geçtiği, 2016 yılında ise sığınma başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

