Terk edilmiş mezarları temizleyip fenomen oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

25 Eylül 2024 16:17 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 16:32

Sosyal medyada takipçi kazanmak için yapılan çılgınlıklar sınır tanımıyor. Son olarak bir TikTok fenomeni, kullanıcılarını ikiye böldü. Terk edilmiş mezarları temizleyerek milyonlar tarafından izlenen genç kadın "Ölülere saygısızlık" yaptığı gerekçesiyle eleştiri bombardımanına tutuldu. Ayrıca, YouTube kanalında 6 milyon abonesi bulunan fenomenin videoları izleyenleri dehşete düşürdü...

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İntihar eden Kübra Aykut'un aylar önce paylaştığı videoya düştüğü not şoke etti! "Eğer bir gün bana bir şey olursa..."

Son dönemlerde Türkiye de başta olmak üzere temizlik videoları hayli revaçta. Bu durumu fırsat bilerek takipçi ve para kazanmak isteyen sosyal medya fenomenleri akıllara zarar işler yapmaya başladı.

6 MİLYON ABONESİ VAR

TikTok​'ta "The Clean Girl" olarak bilinen Kaeli Mae McEwen, sürekli temizlik videoları akışı sayesinde platformda 2,7 milyondan fazla takipçi topladı. Ayrıca, YouTube​ kanalında 6 milyon abonesi var.

127 milyon izlendi

Bir mezarlık temizliği yapan McEwen, 127 milyon izlenmeye ulaştı. Viral olan video internette büyük bir tartışmaya yol açtı.

'SAYGISIZLIK' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı McEwen'in sadece daha fazla izlenmeye ulaşmak için mezarları temizlemesini saygısızlık olarak değerlendirdi.