'The Bibi Files' filmi Netanyahu'nun sızdırılan görüntüleriyle dünyaya servis ediliyor! Tüm engellemelere rağmen gösterimde

20 Ocak 2025 16:43 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 17:29

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ve ailesinin yolsuzluk ve rüşvet ağını dünyaya servis eden film New York'ta gösterime girdi. ''The Bibi Files (Bibi Dosyaları)'' isimli filmin Oscar Ödülleri'ne aday gösterileceği iddia edildi. Belgesel türünde yayımlanan filmi durdurmak için Netanyahu elinden geleni yapsa da başarılı olamadı. Filmde eşi Sara'nın polisi tehdit ettiği anlar ve Netanyahu'nun sorgu görüntüleri de bulunuyor.

Yıllarca süren yasal gecikmelere rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​'nun ve ailesinin yolsuzluk​, rüşvet ağını gözler önüne seren film ABD'nin New York şehrinde gösterime girdi. ''The Bibi Files'' yani 'Bibi Dosyaları' isimli filmde Netanyahu'nun takma adı 'Bibi' kısaltması kullanılıyor. Film, Netanyahu'nun tüm engellemelerine rağmen dünyada gösterime girmeye hazırlanıyor. Hatta filmin Oscar'a aday gösterileceği iddia ediliyor.

POLİSİ TEHDİT ANLARI

Netanyahu'nun ''Gazze katliamlarını yargılanmamak için bilerek gerçekleştirdiği'' iddiasının da yer aldığı filmde, polis sorgusu görüntüleri, eşi Sara Netanyahu'nun polisi tehdit ettiği anlar da yer alıyor. Netanyahu'nun ailesiyle beraber 4 yıl boyunca yargılanmasına neden olan rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanmasına ilişkin devam eden yargı sürecinin konu alındığı belgesel türündeki film, Akademi Ödülleri'nde ''En İyi Belgesel Film'' dalında listeye de girdi.

NETANYAHU'NUN TALEBİ REDDEDİLDİ

İsrail'de Netanyahu'nun baskısı nedeniyle yayımlanamayan film, ''Onaylanmamış sorgu görüntülerini kullanarak İsrail yasalarını ihlal ediyor'' suçlamasıyla mahkemeye verilse de talep reddedildi.

Filmde yer alan, Netanyahu'nun polis sorgusu görüntülerinin, 2023 yılında yapımcı Alex Gibney'e sızdırıldığı iddia edilirken lüks yaşantısından Orta Doğu'daki savaş suçlarına kadar her şeyin tüm çıplaklığıyla bulunduğu belirtiliyor.

Netanyahu'nun eşi Sara ve lüks yaşantısıyla öne çıkan çocukları Yair'in polis sorgusu sırasındaki görüntüleri de filmde bulunuyor. Görüntülerde, her ikisinin de Netanyahu'nun adını ve görevini kullanarak açıkça polisleri tehdit ettiği görülüyor.

''VİCDANSIZ, GÖZÜ DOYMAZ...''

Netanyahu'nun iktidarını sürdürmek için ''her şeyi meşru gören, vicdansız ve kendini beğenmiş bir isim'' olduğu iddia ediliyor. Filmin yapımcılarının Netanyahu ve ailesini ''kontrolünü kaybetmiş, gözü doymaz, kendilerini yasaların üstüne gören kötü insanlar'' olarak tanımlamaları da dikkat çekici.

Netanyahu'nun rüşvet ve yolsuzluk ağını devam ettirmek, yargı sürecini sekteye uğratmak için Gazze,'de katliamlara kasıtlı olarak başladığı iddia edilirken 7 Ekim 2023 saldırılarını da bildiği iddia edildi.