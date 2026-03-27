Dünya
Avatar
Editor
 Banu İriç

TikTok'a karşı harekete geçtiler: 20 dakikalık deneyle dehşet gerçek ortaya çıktı

Fransa TikTok'a karşı hukuki süreç başlattı. Yapılan deney kapsamında algoritmanın çocuklara yönelik depresif ve kendine zarar verme içeriklerini gösterdiği ortaya çıktı.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, yaptıkları deney kapsamında 'un intihara teşvik ettiğini tespit ederek Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un algoritması hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Suç duyurusunun gerekçeleri arasında intihara teşvik ve yasa dışı veri aktarımı yer alıyor.
Bakanlık ekibi, 14 yaşlarında olduklarını belirterek bir hesap oluşturdu ve 20 dakika içinde depresif ve intihara teşvik eden videoların karşılarına çıktığını tespit etti.
Geffray, ergenleri hayatları için tehlikeli yönlere götüren ölümcül sarmalların durdurulması gerektiğini belirtti.
TİKTOK GENÇLERİ İNTİHARA TEŞVİK EDİYOR

Geffray, konuk olduğu France Inter radyosunda, TikTok'un kullanıcıları üzerindeki etkisine dair değerlendirmelerde bulundu.

"İntihara teşvik ettiği" ve "yasa dışı veriler aktardığı" gerekçesiyle TikTok'un algoritması hakkında Paris Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Geffray, bakanlıktaki ekibiyle TikTok üzerinde yaptıkları deney hakkında bilgi verdi.

20 DAKİKALIK DENEYDE TESPİT EDİLDİ

Geffray, deney kapsamında 14 yaşında olduklarını belirterek, söz konusu platformda bir hesap oluşturduklarını, 20 dakika sonra bu hesapla herhangi bir şeyi beğenmedikleri halde platformda depresif ve intihara teşvik eden videoların karşılarına çıktığını anlattı.

Fransa Eğitim Bakanı Geffray, "Ergenleri hayatları için tehlikeli olan yönlere götüren bu ölümcül sarmalları durdurmalıyız." ifadesini kullandı.

