TikTok'un raporunda Türkiye ile ilgili veriler dikkat çekti

Dijital platformlar üzerinden canlı yayın izlemek artık bu çağda ekonomi modeli haline geldi Tiktok'un Kearney ile hazırladığı "Eğlencenin Geleceği" raporunda Türkiye'yi bekleyen tablo ele alındı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 06:45
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 06:45

'un küresel danışmanlık şirketi Kearney işbirliğiyle hazırladığı "Eğlencenin Geleceği" (The Future of Entertainment) raporunun sonuçlarında ile ilgili dikkat çeken veriler yer aldı.

TÜRKİYE'DE BÜYÜYEN PAZAR: CANLI YAYIN

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TikTok'un raporunda, Türkiye'de eğlence sektöründeki pazarına ilişkin istatistiksel bilgilere yer verildi.

Rapora göre, Türkiye'de bu sektörde canlı yayın pazarı büyüklüğü 2024 yılında yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesindeyken, bu rakamın 2030’a kadar 5 milyar dolar eşiğini aşması öngörülüyor. Söz konusu büyümenin temel sürükleyicileri arasında genç kullanıcı tabanı, yüksek penetrasyon, platform içi üretim araçlarının yaygınlaşması ve marka işbirliklerinin artması yer alıyor.

Raporda, Türkiye'nin genç nüfusu, sosyal medya penetrasyonu ve kültürel üretim gücüyle, canlı yayın alanında Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye bölgesi için merkez olma potansiyeline sahip olduğu da vurgulanıyor.

Yayıncı ekosistemini destekleyecek teşviklerin, profesyonelleşme yatırımlarının, üretim altyapısı güçlendirilmesinin ve ortak güvenlik standartları oluşturulmasının (yaş doğrulama, içerik denetimi, veri şeffaflığı) söz konusu sektör için önemli olduğu belirtiliyor. Bu adımların hayata geçirilmesi halinde Türkiye'nin, sadece iç pazar büyüklüğüyle değil, bölgesel içerik üretim ve dağıtım merkezi olarak da önemli bir oyuncuya dönüşebileceği kaydediliyor.

10,2 MİLYON HAFTALIK İZLEYİCİ

Söz konusu formatın giderek daha fazla benimsendiğine değinilen raporda, Türkiye'de haftalık izleyici sayısının yaklaşık 10,2 milyona ulaştığı, canlı yayınları takip etme oranının ise yüzde 16 seviyesine geldiği aktarıldı.

GÜNDE 13 DAKİKA CANLI YAYIN

Türkiye'de sosyal medya kullanıcıları ortalama günde 13 dakika canlı yayın içeriği izlerken, en yoğun izlenme saati ise 21.00 civarı olarak tespit edildi. Canlı yayın izleyicilerinin yaklaşık yüzde 72'sini, 18-34 yaş arası kullanıcılar oluşturuyor. 34 yaş ve üzeri kullanıcılar, izleyici kitlesinin yaklaşık yüzde 20-25'ine denk geliyor.

2030'A KADAR ARTACAK

Canlı yayın sektörünün, Türkiye'de 2030'a kadar 133 bin tam zamanlı ve 126 bin dolaylı iş yaratması bekleniyor. Geçen yıl Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) yüzde 0,15'i, canlı yayın sektörü ve dolaylı etkilerinden kaynaklandı.

Sektör, yalnızca içerik üreticileriyle sınırlı kalmayıp ajans personeli, teknik ekipler, platform çalışanları ve destek hizmetleriyle çok sayıda farklı meslek grubuna da istihdam yaratıyor. İçerik üreticilerin teknik yetkinlikler, marka işbirliği kabiliyetleri ve dijital girişimcilik becerilerinde yaşanan artışın, medya, pazarlama ve hizmet sektörlerine aktarılabileceği belirtiliyor.

CANLI YAYINLARIN YÜKSELİŞİ

Küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye'de de canlı yayınların yükselişinde "mobil cihazlarla içerik üretiminin kolaylaşması", "izleyiciyle anlık ve karşılıklı etkileşim kurma imkanı" ve "oyun dışı içeriklerin ve sohbet temelli yayınların artışı" dinamikleri öne çıkıyor.

Kullanıcılar yalnızca oyun değil, müzik, sohbet, spor, eğitim gibi farklı alanlardaki içeriklere de ilgi gösteriyor. Bu durum, canlı yayının "geçici eğlence formatı" yerine "kalıcı medya tüketim alışkanlığı" haline geldiğini gösteriyor.

Canlı yayın ekonomisi, yalnızca izleyici alışkanlıkları ya da içerik formatlarıyla değil, aynı zamanda çok aktörlü ekosistem yapısıyla öne çıkıyor. Sektör, içerik üreticiler, ajanslar, platformlar ve kullanıcılardan oluşan bir değer zinciriyle çalışıyor. Söz konusu yapı sayesinde canlı yayın ekonomisi sadece bireysel içerik üretimi değil, aynı zamanda ölçeklenebilir yaratıcı endüstri haline geliyor. Bu format, istihdam yaratımını, girişimciliği ve yaratıcı endüstrilerin büyümesini tetikleyerek dijital ekonominin temel taşlarından biri haline geliyor.

ETİKETLER
#Türkiye
#sosyal medya
#tiktok
#canlı yayın
#mobil
#Eğlence Merkezi
#Dijital Ekonomi
#Teknoloji
