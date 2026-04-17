Titanic faciasında bir kişinin hayatını kurtardı! 114 yıllık can yeleğinin fiyatı dudak uçuklattı

İngiltere’nin Wiltshire kontluğunda faaliyet gösteren “Henry Aldridge and Son” müzayede evi tarafından satışa sunulacak yeleğin, bir Titanic kurtulanına ait olduğu bilinen ve bugüne kadar açık artırmaya çıkarılan tek örnek olduğu ifade edildi.
Yetkililer, parçayı “koleksiyoncular için benzersiz bir fırsat” olarak değerlendiriyor. Yeleğin 250 bin ile 350 bin sterlin arasında alıcı bulacağı tahmin ediliyor.
Krem rengindeki can yeleğinin, Titanic’te birinci sınıf yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Laura Mabel Francatelli tarafından kullanıldığı belirtildi. Francatelli’nin, yeleği giydikten sonra 1 numaralı filikaya binerek gemiden ayrıldığı kaydedildi.
Uzmanlar, parçayı değerli kılan en önemli unsurun, yeleğin kime ait olduğunun açık biçimde biliniyor olması olduğunu söyledi. Yaklaşık 700 kişinin kurtulduğu faciada hayatta kalan Francatelli’nin yeleğinin, uzun yıllar ailesinde kaldığı, yaklaşık 20 yıl önce ise özel bir koleksiyoncu tarafından satın alındığı ifade edildi.
Müzayedenin, Titanic faciasının 114. yıl dönümüne denk gelecek şekilde hafta sonunda gerçekleştirileceği açıkladı. Müzayede yetkilileri, parçayı “ikonik ve duygusal değeri oldukça yüksek bir obje” olarak tanımlıyor.