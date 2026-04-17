İngiltere’nin Wiltshire kontluğunda faaliyet gösteren “Henry Aldridge and Son” müzayede evi tarafından satışa sunulacak yeleğin, bir Titanic kurtulanına ait olduğu bilinen ve bugüne kadar açık artırmaya çıkarılan tek örnek olduğu ifade edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Titanic faciasında bir kişinin hayatını kurtardı! 114 yıllık can yeleğinin fiyatı dudak uçuklattı İngiltere'de bir müzayede evi, Titanic kurtulanına ait olduğu bilinen ve bugüne kadar açık artırmaya çıkarılan tek örnek olan bir can yeleğini satışa sunuyor. Satışa sunulacak can yeleğinin 250 bin ile 350 bin sterlin arasında alıcı bulması bekleniyor. Yeleğin, Titanic'te birinci sınıf yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Laura Mabel Francatelli tarafından kullanıldığı belirtiliyor. Francatelli'nin, yeleği giydikten sonra 1 numaralı filikaya binerek gemiden ayrıldığı kaydediliyor. Uzmanlar, parçayı değerli kılan en önemli unsurun, yeleğin kime ait olduğunun açık biçimde biliniyor olması olduğunu söylüyor. Müzayedenin, Titanic faciasının 114. yıl dönümüne denk gelecek şekilde hafta sonunda gerçekleştirileceği açıklanıyor.

FİYATI 350 BİN STERLİNİ BULABİLİR

Yetkililer, parçayı “koleksiyoncular için benzersiz bir fırsat” olarak değerlendiriyor. Yeleğin 250 bin ile 350 bin sterlin arasında alıcı bulacağı tahmin ediliyor.

1 NUMARALI FİLİKAYLA TITANIC'İ TERK ETTİ

Krem rengindeki can yeleğinin, Titanic’te birinci sınıf yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Laura Mabel Francatelli tarafından kullanıldığı belirtildi. Francatelli’nin, yeleği giydikten sonra 1 numaralı filikaya binerek gemiden ayrıldığı kaydedildi.

20 YIL ÖNCE AİLESİNDEN SATIN ALINDI

Uzmanlar, parçayı değerli kılan en önemli unsurun, yeleğin kime ait olduğunun açık biçimde biliniyor olması olduğunu söyledi. Yaklaşık 700 kişinin kurtulduğu faciada hayatta kalan Francatelli’nin yeleğinin, uzun yıllar ailesinde kaldığı, yaklaşık 20 yıl önce ise özel bir koleksiyoncu tarafından satın alındığı ifade edildi.

114. YIL DÖNÜMÜNDE SATILACAK

Müzayedenin, Titanic faciasının 114. yıl dönümüne denk gelecek şekilde hafta sonunda gerçekleştirileceği açıkladı. Müzayede yetkilileri, parçayı “ikonik ve duygusal değeri oldukça yüksek bir obje” olarak tanımlıyor.