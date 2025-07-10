Tokat krizinin ardından neden Macron'un elinin havada kaldığı ortaya çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron arasındaki gerginliğin sebebini İngiliz basını yazdı. Brigitte Macron'un İngiltere ziyaretinden çok kısa bir süre önce kız kardeşini kaybettiği ortaya çıktı. Eşinden rahatsız görünmesinin sebebinin ise acı kaybı olduğu belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde eşi Brigitte Macron ile beraber İngiltere ziyareti gerçekleştirdi. İkili tam uçaktan inecekleri sırada Fransız liderin yardımını, Brigitte Macron'un görmezden gelmesi kameralara yansıdı ve ikilinin arasının açık olduğu öne sürüldü. Haftalar önce de 'uçakta tokat' kriziyle uzun bir süre gündemde olan ikilinin son halleri de sosyal medyada bir hayli konuşuldu.

FIRST LADY MACRON'UN ACI KAYBI

İngiliz basınından The Mirror ise bu gerginliğin sebebinin Brigitte Macron'un acı kaybı olduğunu yazdı. İngiltere ziyaretinden bir hafta önce First Lady'nin kız kardeşini kaybettiği ortaya çıktı. Macron’un kız kardeşi Anne-Marie Trogneux, aile evinde hayatını kaybetti. Brigitte Macron ise kaybına rağmen eşini İngiltere'ye yalnız göndermek istemedi.

Mail Online’e konuşan ismi verilmeyen bir kaynak, ''Çifte yakın bir kaynak, bugün bize (Brigitte) Macron’un bu kadar durgun ve eşinden rahatsız görünmesinin temel sebebinin bu olduğunu söyledi. Macron, kız kardeşini çok seviyordu; kaybı onu çok fazla etkiledi'' açıklamasında bulundu.

'UÇAKTA TOKAT' KRİZİ

Fransız lider Emmanuel Macron, Güney Doğu Asya turuna eşi Brigitte Macron ile beraber çıktı. Turun ilk durağı Vietnam'a ayak basar basmaz ise skandal bir olay yaşandı. Macron çiftinin uçaktan el ele inmesi beklenirken kameralara Brigitte Macron'un, Fransız lidere tokat attığı anlar yansıdı. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve dünya basını o anları konuşmaya başladı.