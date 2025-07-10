Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Tokat krizinin ardından neden Macron'un elinin havada kaldığı ortaya çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron arasındaki gerginliğin sebebini İngiliz basını yazdı. Brigitte Macron'un İngiltere ziyaretinden çok kısa bir süre önce kız kardeşini kaybettiği ortaya çıktı. Eşinden rahatsız görünmesinin sebebinin ise acı kaybı olduğu belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 09:51

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde eşi Brigitte Macron ile beraber ziyareti gerçekleştirdi. İkili tam uçaktan inecekleri sırada Fransız liderin yardımını, Brigitte Macron'un görmezden gelmesi kameralara yansıdı ve ikilinin arasının açık olduğu öne sürüldü. Haftalar önce de 'uçakta tokat' kriziyle uzun bir süre gündemde olan ikilinin son halleri de sosyal medyada bir hayli konuşuldu.

Tokat krizinin ardından neden Macron'un elinin havada kaldığı ortaya çıktı

FIRST LADY MACRON'UN ACI KAYBI

İngiliz basınından The Mirror ise bu gerginliğin sebebinin Brigitte Macron'un acı kaybı olduğunu yazdı. İngiltere ziyaretinden bir hafta önce First Lady'nin kız kardeşini kaybettiği ortaya çıktı. Macron’un kız kardeşi Anne-Marie Trogneux, evinde hayatını kaybetti. Brigitte Macron ise kaybına rağmen eşini İngiltere'ye yalnız göndermek istemedi.

Tokat krizinin ardından neden Macron'un elinin havada kaldığı ortaya çıktı

Mail Online’e konuşan ismi verilmeyen bir kaynak, ''Çifte yakın bir kaynak, bugün bize (Brigitte) Macron’un bu kadar durgun ve eşinden rahatsız görünmesinin temel sebebinin bu olduğunu söyledi. Macron, kız kardeşini çok seviyordu; kaybı onu çok fazla etkiledi'' açıklamasında bulundu.

'UÇAKTA TOKAT' KRİZİ

Fransız lider , Güney Doğu Asya turuna eşi Brigitte Macron ile beraber çıktı. Turun ilk durağı Vietnam'a ayak basar basmaz ise skandal bir olay yaşandı. Macron çiftinin uçaktan el ele inmesi beklenirken kameralara Brigitte Macron'un, Fransız lidere tokat attığı anlar yansıdı. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve dünya basını o anları konuşmaya başladı.

Tokat krizinin ardından neden Macron'un elinin havada kaldığı ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fransız lider Macron ile eşi Brigitte arasında yeni gerginlik: Eli havada kaldı
Erdoğan ve Macron görüşmesinde iki liderin tokalaşması yine gündem oldu
ETİKETLER
#İngiltere
#fransa
#aile
#emmanuel macron
#kayıp
#Brigitte Macron
#Uçak Krizi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.