Tom Barrack ile Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Ankara'da bir araya geldi

Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ankara'da ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile de bir araya geldi.

"GELİŞMELER TESADÜF DEĞİL ALIŞILMADIK BİR YAKLAŞIMIN SONUCU"

Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Barrack şu ifadeleri kullandı:

"Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani’yi ağırlamaktan onur duydum. Bölgenin büyük bir kısmının belirsizliklerle tanımlandığı bir anda, Suriye’nin hikayesi diğerlerinden ayrışıyor.

Başkan Trump, erken dönemde Suriye’nin yönetilmesi gereken bir sorun değil, yakalanması gereken bir fırsat olduğunu fark etti. Gelişen olaylar tesadüfi değil bu, güçlü liderlik, cesur bölgesel yeniden hizalama, olay odaklı diplomasi ve geleneksel olarak göz ardı edilen türden alışılmadık bir yaklaşımın sonucudur."