TGRT Haber
Dünya
Tom Barrack, SDG elebaşısı Mazlum Abdi ile görüştü: Anlaşmanın yol haritası masada

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, SDG elebaşısı Mazlum Abdi ve KYB yetkilileriyle bir araya geldi. 29 Ocak 2026’da imzalanan anlaşmanın uygulama süreci ve önündeki engeller bir kez daha görüşüldü. Taraflar, Suriye’de tüm bileşenlerin haklarının korunması ve kapsayıcı bir siyasi yol haritası oluşturulması gerektiğini belirtti.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü.
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak'taki temaslarının ardından geldiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) temaslarına devam ediyor. Barrack, Süleymaniye kentinde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Celal Talabani ve terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü.

SURİYE'DE YAPILAN ANLAŞMANIN UYGULAMA SÜRECİ ELE ALINDI

KYB Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, KYB Politbüro Üyesi Kubat Celal Talabani'nin de hazır bulunduğu aktarılarak, görüşmede, SDG ile Suriye hükümeti arasında 29 Ocak 2026 tarihinde imzalanan anlaşmanın uygulama süreci ve bu süreçteki engellerin ortadan kaldırılmasının ele alındığını ifade edildi. Açıklamada, görüşmede, Suriye'deki tüm bileşenlerin haklarına saygı duyulması gerektiğinin vurgulandığı belirtilerek, bölgenin istikrara kavuşması ve Suriye devletinin uluslararası toplumda yeniden etkin bir rol üstlenebilmesi için yürütülen çabalara destek mesajı verildiği bildirildi.

"YOL HARİTASINA KATKI SUNMAYA HAZIRIZ"

Görüşmede ayrıca taraflar, Suriye'de tüm tarafların haklarını koruyacak siyasi bir yol haritasına katkı sunmaya hazır olduklarını belirttiler.
Barrack, daha önce IKBY'nin Erbil kentinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüşme gerçekleştirmişti.

#Dünya
