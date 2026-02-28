Trump açıklama yapacak mı? Beyaz Saray'dan beklenen açıklama geldi

Kategoriler
Beyaz Saray, ABD'nin İran'a yönelik saldırısı sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün ulusa sesleneceği yönündeki haberleri yalanladı.
Beyaz Saray, Trump ile seyahat eden basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu haber doğru değil. Beyaz Saray bugün herhangi bir konuşma veya açıklama konusunda herhangi bir talimat vermemiştir." ifadeleri kullanıldı.
Bu yalanlama, ABD merkezli haber sitesi Axios'un Trump'ın ulusa sesleneceği yönündeki haberinin ardından geldi. Haber kaynağı, bir ABD yetkilisini kaynak gösterdi.
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.
İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.
Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.
İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.
İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.