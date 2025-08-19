Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Trump başına ödül koyunca Venezuela lideri Maduro ülkeyi silahlı güçlerle donattı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanması için ödül vereceğini açıkladı. Venezuelalı lider, ülkeyi silahlı güçlerle donatma kararı aldı. Ülke geneline 4,5 milyonu aşkın milis gücü yerleştirecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump başına ödül koyunca Venezuela lideri Maduro ülkeyi silahlı güçlerle donattı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 12:28

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'ye göre Maduro, ABD'nin tutuklanmasına yönelik kanıtlar için koydukları 25 milyon dolarlık ödülü 50 milyon dolara çıkarmasına ilişkin devlet televizyonunda açıklama yaptı.

Maduro, "Bu hafta ülke genelinde 4,5 milyondan fazla milis için özel bir planı devreye alacağım." ifadesini kullandı. Bu kararın "barış planı" kapsamında hazırlandığını belirten Maduro, milislere "hazır, aktif ve silahlı" olmaları çağrısında bulundu.

Trump başına ödül koyunca Venezuela lideri Maduro ülkeyi silahlı güçlerle donattı

Maduro, ayrıntıları paylaşmadan, Bolivarcı Ulusal Milis Gücü'nün ülke genelinde tüm bölgelerde konuşlandırılacağını kaydetti.

TRUMP BAŞINA ÖDÜL KOYDU

Başkanı , daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele için ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermiş, Trump'ın bu kararı "uluslararası hukuka uygun olup olmaması" yönünden tartışmaya neden olmuştu.

Trump başına ödül koyunca Venezuela lideri Maduro ülkeyi silahlı güçlerle donattı

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından yapılan çalışma sonucunda bölgeye 4 bin deniz piyadesi ile farklı görevleri yürütecek denizciyi gönderme kararı alındığını belirtmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump-Zelenskiy zirvesinde Avrupa liderlerinin fotoğrafı kriz çıkardı! Gerçekler ortaya çıktı
ABD lideri Trump savaşı bitiyor mu? Rusya ve Ukrayna için kritik zirveden 4 sonuç çıktı
ETİKETLER
#venezuela
#asker
#Abd
#Donald Trump
#Maduro
#Miilis
#Uyuşturucu Kartelleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.