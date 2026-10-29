Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri için Güney Carolina'da düzenlenecek Cumhuriyetçi Parti mitingine katılmak üzere Washington'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

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HABERİN ÖZETİ Trump Brett Sylvia'nın görevden alındığını duyurdu! Suçlama Pentagon'u derinden sarstı Donald Trump, Güney Carolina'daki mitinge giderken Pentagon'daki görevden alma, Demokratların planları, Müslüman aday El-Sayed ve Brezilya seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Pentagon Direktörü Brett Sylvia'nın gizli bilgileri sızdırdığını ve başının dertte olduğunu söyledi. Demokratların Savunma Bakanı Pete Hegseth'i görevden alma planlarını 'korkunç' olarak niteleyen Trump, Hegseth'in harika bir iş çıkardığını savundu. Michigan Senato adayı Abdul El-Sayed ile ilgili sözleri nedeniyle Müslüman seçmenlerin desteğini kaybedeceği iddiasını reddederek Arap seçmenler nezdinde iyi durumda olduğunu belirtti. Brezilya'daki seçimlerin ardından yaşananları 'rezalet' olarak nitelendirdi ve piyasaların çöktüğünü ifade etti. Brezilya'daki seçimleri kazanan Luiz Inacio Lula da Silva'yı arayacağını açıkladı.

"SYLVIA GİZLİ BELGELERİ SIZDIRDI, BAŞI DERTTE"

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) Strateji, Planlar ve Politika Direktörlüğü görevini yürüten Brett Sylvia'nın, Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından görevden alındığına ilişkin gelişmelerin sorulması üzerine Trump, "Korgeneral Sylvia, Pentagon'daki gizli bilgileri sızdırdı. Başı dertte." ifadelerini kullandı.

Pentagon direktörünün "çok büyük sorunlar yaşayacağını" vurgulayan Trump, "Bilgi sızdıranların peşindeyiz ve kendisi çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak. Hem de uzun vadeli sorunlar." diye konuştu.

"DEMOKRATLARIN TEK YAPTIĞI HERKESİ GÖREVDEN ALMAKTAN BAHSETMEK"

Trump, ABD Kongresi'ndeki Demokratların, ara seçimlerde çoğunluğu kazanacakları öngörüsüyle Hegseth'i görevden alma planları yürütmesini de "korkunç" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı, "Tek yaptıkları herkesi görevden almaktan bahsetmek. Yani dürüst olmak gerekirse, eğer biz de bu oyunu oynamak isteseydik, en az onlar kadar iyi oynayabilirdik. Ancak şimdi Pete Hegseth'ten bahsediyorlar. O harika bir iş çıkarıyor. O, gerçek bir savaşçı. Bence uzun yıllardır işini en iyi yapan kişi o; pek çok insan da buna katılıyor." ifadelerini kullandı.

EL-SAYED SÖZLERİ NEDENİYLE OY KAYBEDECEĞİNE İNANMIYOR

Trump, ara seçimlerde Michigan eyaletinden Senato üyeliği için yarışacak Müslüman aday Abdul El-Sayed'in adıyla ve dolaylı olarak dini inancıyla dalga geçmesinin Müslüman seçmenlerin desteğini kaybetmesine yol açacağına inanmadığını ifade etti.

Bu konudaki bir soru üzerine Trump, "Arap seçmenler nezdinde gayet iyiyim. Hatta şöyle söyleyeyim; Michigan'ı büyük bir farkla kazandım ve Arap seçmenlerin oylarını da aldım." diye konuştu.

"BREZİLYA'DA YAŞANANLAR BİR REZALET"

Brezilya'daki seçimlerde taraf tutmadığını hatırlatan Trump, "Ancak Brezilya'da yaşananları gördüğümde, bunun bir rezalet olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Brezilya'daki piyasaların durumuna da değinen Trump, "Piyasalara bir bakın; piyasalar adeta çöktü." dedi ve bunun Güney Amerika ülkesi için "son derece utanç verici bir durum olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva'yı arayacağını da söyledi.