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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 20:31

ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TDT Zirvesi için telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump 24 saat içinde ikinci kez telefonda görüştü. Erdoğan'ı arayan Trump, Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi dolayısıyla başarı diledi.

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Editor
 Selahattin Demirel
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ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TDT Zirvesi için telefon
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 20:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı arasında 1 günde ikinci telefon görüşmesi gerçekleşti.

HABERİN ÖZETİ

ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TDT Zirvesi için telefon

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir günde ikinci bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liderlerin katıldığı akşam yemeği sırasında Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi nedeniyle telefonla aradı.
Erdoğan, görüşme esnasında Trump'a akşam yemeğine katılan liderlerin selamlarını iletti.
Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü zirvesinin Ankara'da düzenleneceğini ve teşkilatı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını ifade etti.
Trump, Erdoğan'a Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için başarı dileklerinde bulundu.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Görüşmeyle ilgili İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Trump'ın Cumhurbaşkanı ’ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liderlerin de katıldığı akşam yemeği sırasında Zirvesi nedeniyle telefonla aradığı belirtildi.

Erdoğan, telefon görüşmesi sırasında Trump'a yemeğe katılan liderlerin selamlarını iletti.

ZİRVEDE TEŞKİLATI İLERİYE TAŞIYACAK KARARLARIN ALINACAĞI VURGULANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü zirvesinin ’da düzenleneceğini, bu toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya’da istikrar ve güvenin adresi haline gelen teşkilatı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirtti.

Trump, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için başarı dileklerini iletti.

 

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#ankara
#donald trump
#Recep Tayyip Erdoğan
#Amerika Birleşik Devletleri
#türk devletleri teşkilatı
#Gündem
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