ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TDT Zirvesi için telefon

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 1 günde ikinci telefon görüşmesi gerçekleşti.
Görüşmeyle ilgili İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liderlerin de katıldığı akşam yemeği sırasında Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi nedeniyle telefonla aradığı belirtildi.
Erdoğan, telefon görüşmesi sırasında Trump'a yemeğe katılan liderlerin selamlarını iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü zirvesinin Ankara’da düzenleneceğini, bu toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya’da istikrar ve güvenin adresi haline gelen teşkilatı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirtti.
Trump, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için başarı dileklerini iletti.