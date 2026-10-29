Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 1 günde ikinci telefon görüşmesi gerçekleşti.

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HABERİN ÖZETİ ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TDT Zirvesi için telefon Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir günde ikinci bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liderlerin katıldığı akşam yemeği sırasında Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi nedeniyle telefonla aradı. Erdoğan, görüşme esnasında Trump'a akşam yemeğine katılan liderlerin selamlarını iletti. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü zirvesinin Ankara'da düzenleneceğini ve teşkilatı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını ifade etti. Trump, Erdoğan'a Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için başarı dileklerinde bulundu.

Görüşmeyle ilgili İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liderlerin de katıldığı akşam yemeği sırasında Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi nedeniyle telefonla aradığı belirtildi.

Erdoğan, telefon görüşmesi sırasında Trump'a yemeğe katılan liderlerin selamlarını iletti.

ZİRVEDE TEŞKİLATI İLERİYE TAŞIYACAK KARARLARIN ALINACAĞI VURGULANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü zirvesinin Ankara’da düzenleneceğini, bu toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya’da istikrar ve güvenin adresi haline gelen teşkilatı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirtti.

Trump, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için başarı dileklerini iletti.